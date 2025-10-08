Presenta:

Monotributo bajo la lupa: las inspecciones que prepara ARCA

ARCA refuerza el control sobre monotributistas para garantizar transparencia en sus movimientos económicos.

El operativo de ARCA busca detectar movimientos financieros inusuales de monotributistas. Foto: Walter Moreno/MDZ

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva adelante un operativo integral de fiscalización enfocado en los monotributistas que registren movimientos financieros inusuales. La medida busca fortalecer la transparencia tributaria y detectar posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según indicaron desde la entidad, el control se centra en aquellas cuentas de monotributistas que presenten ingresos o gastos atípicos, superiores a lo que corresponde según la categoría de monotributo declarada. La revisión incluirá tanto transacciones bancarias como declaraciones juradas y emisión de comprobantes, asegurando que estén correctamente registradas ante la ex Afip.

ARCA intensifica la fiscalización tributaria

El operativo integral de ARCA contempla cruces de información con bancos, entidades financieras y otros organismos fiscales, así como inspecciones presenciales en casos que se considere necesario. El objetivo es garantizar que todos los contribuyentes cumplan con las normas y evitar la evasión o subdeclaración de ingresos.

Los especialistas en tributación recomiendan a los monotributistas revisar sus movimientos financieros, mantener la documentación respaldatoria actualizada y declarar correctamente todos los ingresos. Estas medidas preventivas pueden evitar sanciones, multas y complicaciones con la autoridad recaudadora.

Desde ARCA señalan que la fiscalización no tiene únicamente un carácter punitivo, sino que también busca acompañar a los contribuyentes para que cumplan con la normativa vigente, fomentando la regularización y el cumplimiento responsable de las obligaciones fiscales.

