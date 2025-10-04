Certificado Único de Discapacidad: qué cambia en octubre según Andis y cuál es la lista de beneficios

En octubre, la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) oficializó cambios importantes para quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad ( CUD ). Este documento es fundamental para acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado a personas con discapacidad.

Mediante la Resolución 2520/2024, la Andis confirmó que los certificados con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se prorrogan automáticamente por un año, sin necesidad de iniciar el trámite de renovación. La medida busca evitar la saturación de turnos en las Juntas Evaluadoras y garantizar que ningún beneficiario quede sin cobertura por cuestiones administrativas.

La prórroga automática aplica solo a certificados con vencimiento en 2025. Quienes tengan CUD vencido en 2022, 2023 o 2024 deben renovarlo solicitando turno en octubre.

La Andis confirmó la prórroga automática del CUD para certificados que vencen en 2025. Foto: Archivo MDZ

El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ

Además de la prórroga, se confirmó la continuidad y ampliación de beneficios asociados al CUD . Entre ellos:

Cobertura total en medicamentos, prótesis y materiales ortopédicos.

Transporte público terrestre gratuito.

Atención prioritaria en hospitales y centros de salud públicos.

Exención de tasas municipales, según normativa vigente en cada jurisdicción.

Acceso a prestaciones sociales, educativas y laborales.

Andis: ¿cómo solicitar el CUD?

El trámite para solicitar el Certificado Único de Discapacidad es gratuito y puede iniciarse de forma presencial o digital, según la provincia. Los pasos generales son:

Solicitar turno en la Junta Evaluadora correspondiente, a través de www.argentina.gob.ar/cud o en el hospital público más cercano.

Presentar documentación médica actualizada: diagnóstico, estudios complementarios y resumen clínico.

Realizar la evaluación interdisciplinaria con profesionales de salud.

Recibir el certificado, que habilita beneficios en todo el país.

El CUD tiene validez nacional y puede presentarse en formato físico o digital. Con los cambios recientes, es clave mantener actualizados los datos personales y consultar los requisitos específicos según cada jurisdicción.