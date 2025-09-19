Certificado Único de Discapacidad: cómo solicitar transporte gratuito con acompañante

Certificado Único de Discapacidad: qué beneficios otorga y cómo acceder al transporte gratuito en todo el país.

El Certificado Único de Discapacidad habilita viajes gratuitos en micros de larga distancia para personas con discapacidad.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) no solo garantiza derechos esenciales, también habilita beneficios concretos como el acceso gratuito al transporte público interurbano y provincial. Esto significa que quienes cuenten con el CUD pueden acceder a pasajes de larga distancia para visitar diferentes puntos turísticos con un acompañante de forma gratuita.

¿Qué es el CUD? El CUD es un documento oficial que acredita la existencia de una discapacidad, según criterios establecidos por el Ministerio de Salud. Se otorga tras una evaluación interdisciplinaria y permite acceder a prestaciones médicas, cobertura total en tratamientos, educación inclusiva, y beneficios sociales como la exención de impuestos y el transporte gratuito. Es válido en todo el país y tiene fecha de vencimiento.

El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a pasajes gratuitos para viajes de turismo dentro del país. Foto: Archivo MDZ

Cómo solicitar pasajes gratuitos Para solicitar pasajes gratuitos, es necesario contar con el CUD vigente y presentar una copia del documento junto al DNI. En el caso de micros de larga distancia, se debe gestionar el pasaje directamente en la boletería de la empresa, con al menos 48 horas de anticipación. Algunas compañías permiten hacerlo online, pero siempre se recomienda consultar previamente.

Además del titular del CUD, el beneficio puede extenderse a un acompañante si está indicado en el certificado. Es importante recordar que el acceso al pasaje gratuito está sujeto a disponibilidad de asientos, por lo que se recomienda planificar con tiempo. Para más información, se puede consultar el sitio oficial del Ministerio de Salud o acercarse a los centros de atención de discapacidad en cada provincia.