Amenaza de paro de subtes: a qué línea afectaría y cuándo comenzaría

Los metrodelegados amenazaron con tomar medidas de fuerza tras denunciar la presencia de asbestos en las formaciones de una línea de subte, y aguardan una respuesta.

Los metrodelegados podrían anunciar un paro en los subtes de la línea B este viernes.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) ha amenazado con un posible paro en la Línea B, debido a supuestas modificaciones realizadas por la concesionaria Emova en formaciones que contienen asbesto. Los metrodelegados denuncian que estos trabajos se realizaron sin respetar las normas de seguridad ni notificar al gremio, poniendo en riesgo la salud de trabajadores y usuarios. Por el momento, esperan la respuesta de la empresa.

¿Cuál es la denuncia de los metrodelegados? Según un comunicado enviado por la AGTSyP, la empresa Emova realizó "modificaciones sobre diferentes formaciones Mitsubishi (contaminadas con asbesto)". Los trabajadores denuncian que estos trabajos incluyeron la remoción y perforación de elementos con asbesto "sin respetar normas de contención, en ambientes comunes y sin notificación alguna a la representación gremial".

¿Qué riesgos advierten? Los metrodelegados afirman que la decisión de la empresa "profundiza el riesgo de contaminación por asbesto cancerígeno" que sufren a diario tanto los trabajadores como los usuarios del servicio.