Una por una, cuáles son las estaciones del subte que permanecen cerradas por obras

Sbase informó que cuatro estaciones del subte de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán fuera de servicio por reformas integrales. Cuáles son.

El lunes pasado, la red de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) llevó a cabo el cierre temporal de la estación Uruguay de la Línea B del subte en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones. Sin embargo, no se trata de la única estación que permanecerá cerrada en los próximos meses.

Los trabajos de remodelación de la estación Uruguay de la Línea B del Subte Durante tres meses, la estación Uruguay de la Línea B estará cerrada al público debido a las obras de remodelación impulsadas por Sbase. En la misma, se llevarán a cabo trabajos de impermeabilización, aplicación de una aleación de aluminio y zinc para prevenir la corrosión, pintura general, recambio total de pisos, instalación de nuevas luces LED y renovación completa de la señalética. Además, se colocará señalización en sistema braille en pasamanos y pórticos.

G0p6uQKWsAAam_X

Cuáles son las otras estaciones del Subte que estarán cerradas En suma, Sbase informó el cierre temporal de otras cuatro estaciones de subte. Se trata de Carlos Gardel, en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero, en la Línea D. Allí, se prevé la incorporación de nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos. Estas obras apuntan a renovar las condiciones generales de las estaciones y a mejorar la experiencia de los usuarios en términos de circulación, accesibilidad y visibilidad.

Desde Sbase explicaron que “el proyecto implica la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras —tanto pedestres como mecánicas—, vestíbulos y andenes”, y señalaron que los trabajos buscan garantizar “una mejor circulación por la estación, al transformarla en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”.