River Plate vs. Palmeiras: hasta qué hora funcionará el Subte tras el partido en el Monumental

Este miércoles, los fanáticos de River Plate se preparan para ir a alentar al equipo millonario en el estadio Más Monumental , donde se enfrentará a Palmeiras en el marco de la Copa Libertadores . En ese contexto, desde Subterráneos de Buenos Aires S.E. (Sbase) anunciaron que la Línea D del Subte funcionará con un servicio especial para facilitar la desconcentración del público tras el encuentro.

De acuerdo con el comunicado de Sbase , tras el partido, la estación Congreso de Tucumán, cabecera norte de la Línea D , permanecerá abierta hasta la 1 de la madrugada del jueves, extendiendo el horario habitual de funcionamiento del servicio. Esta disposición tiene como objetivo absorber la demanda de usuarios que necesiten volver desde Núñez una vez finalizado el encuentro.

Además de la cabecera, el operativo incluye la apertura de cuatro estaciones intermedias para el descenso de pasajeros: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. Se trata de estaciones que permiten la conectividad con otros medios de transporte público. Sin embargo, las mismas no estarán habilitadas para el ascenso de pasajeros, únicamente para el descenso.

Según Sbase, este tipo de operativos se inscribe en una política orientada a promover el uso del transporte público en contextos de alta afluencia, con el objetivo de evitar el colapso de otras formas de movilidad urbana, especialmente el transporte privado. La estrategia también busca contribuir a una desconcentración más ordenada y eficiente en grandes eventos deportivos y culturales que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires.

El modelo de horario extendido ya ha sido utilizado en otras ocasiones, como en partidos anteriores del club millonario, encuentros de la Selección Argentina y recitales masivos realizados en estadios de la ciudad.