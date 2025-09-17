Un referente de River se lesionó a horas del cruce con Palmeiras y es baja para toda la serie

Durante los entrenamientos vespertinos en River, Gallardo recibió una mala noticia sobre un jugador que se lesionó y es baja para la llave ante el Verdao.

Un futbolista de River se lesionó y es baja para la serie de cuartos ante el Palmeiras.

River Plate ultima detalles para lo que será uno de los partidos más importantes del año y de todo el semestre. Este miércoles a partir de las 21:30, el Millonario abrirá la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante el temible Palmeiras de Abel Ferreira en el Monumental.

De cara al primer enfrentamiento, Marcelo Gallardo ya tenía todo listo para presentar la lista de concentrados, pero durante el entrenamiento vespertino recibió una pésima noticia que le hizo cambiar los planes a último momento: Gonzalo “Pity” Martínez se lesionó y se perderá el cruce frente al Verdao.

Gonzalo Martínez es baja en River y se perderá la llave ante el Palmeiras El mediocampista ofensivo, que había regresado a las canchas el pasado sábado en la victoria frente a Estudiantes tras una molestia en la zona de un anterior desgarro en el isquiotibial derecho, sufrió una distensión en el gemelo izquierdo y en las próximas horas se hará estudios médicos para tener un diagnóstico más certero.

Gonzalo Pity Martínez El Pity Martínez se lesionó y se perderá el cruce de cuartos ante Palmeiras. River Plate

A pesar de que aún no tiene los resultados, desde River ya saben que el ex Huracán no podrá estar presente en el Monumental, tampoco este sábado en su visita a Tucumán y mucho menos en la vuelta en el Allianz Parque de San Pablo.