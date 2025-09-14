Los dos cambios que haría Gallardo en River contra Palmeiras respecto del once que venció a Estudiantes
A Gallardo le gustó el funcionamiento de River en UNO y haría apenas unas pocas modificaciones en la formación para enfrentar a Palmeiras en el Monumental.
River Plate viene de sumar un gran triunfo en condición de visitante por 2-1 sobre Estudiantes de La Plata. Esto le permitió quedarse con la punta de la Zona B en el Clausura y llegar en buena forma al partido de ida de este miércoles ante Palmeiras en el Monumental por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El encuentro ante el Verdao es, en la previa, el desafío más importante que le toca afrontar al Millonario en lo que va del 2025, ya que en frente tendrá a uno de los mejores equipos de Sudamérica en los últimos años y se juega la continuidad en el certamen continental, el principal objetivo de la temporada. Pare este duelo, Marcelo Gallardo haría algunas modificaciones.
Te Podría Interesar
Los dos cambios que haría Gallardo contra Palmeiras
El Muñeco quedó conforme con el rendimiento del equipo frente al Pincha, por lo que solo movería dos fichas respecto del once que paró en UNO. Una de ellas sería la de Gonzalo Montiel, quien tras regresar de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección, ingresaría por la banda derecha en lugar de Fabricio Bustos.
El otro cambio sería obligado, ya que Giuliano Galoppo, que fue titular el sábado, vio la roja en la revancha de octavos contra Libertad. Suspendido para este duelo, su reemplazante en la formación sería el colombiano Kevin Castaño, que al igual que Cachete, fue llamado para su seleccionado nacional la semana pasada.
El probable once de River ante Palmeiras
Con estas dos modificaciones, el probable once que pararía Gallardo en el Monumental ante Palmeiras sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo y Marcos Acuña; Enzo Pérez, Ignacio Férnandez y Kevin Castaño; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.