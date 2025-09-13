La llamativa frase de Gallardo sobre la Copa Libertadores antes de la serie con Palmeiras: "Es mentira que..."

El DT de River habló luego del triunfo en La Plata y dejó un mensaje contundente sobre la Copa antes de la serie contra Palmeiras.

Marcelo Gallardo valoró la actuación de su equipo ante Estudiantes y palpitó el duelo ante Palmeiras por los cuartos de final de la Libertadores.

River se llevó un triunfo clave en La Plata al vencer a Estudiantes por la fecha 8 del Torneo Clausura, y Marcelo Gallardo no solo analizó el partido sino que también dejó una reflexión fuerte sobre la Copa Libertadores, en la previa de la serie contra Palmeiras.

Sobre el rival del próximo miércoles en el Monumental por el duelo de ida de los cuartos de final, analizó: "Es un equipo que se defiende muy bien, son directos y con sus atacantes te pueden generar peligro. Intentaremos que sea favorable en este primer partido. Es para jugar con muchísima inteligencia, pero con una presencia de equipo como la que hoy se vio".

Y dejó una frase contundente sobre lo que significa competir en el certemen continental: "Competir fuerte en la Copa Libertadores es lo que ponemos como objetivo a principio de cada año. Hemos estado presentes en esta competencia varios años, con posibilidad de ganarlas, otras no. Esa exigencia es la que nos proponemos. Es mentira que no sirve no ganar la Copa Libertadores".

También reflexionó sobre la actuación de River ante Estudiantes: "Hoy se vio un equipo con una buena mentalidad para jugar el partido, con buen entendimiento del juego también. Me gustó la propuesta del equipo en una cancha siempre difícil para nosotros, a días de jugar un partido de Copa importante", expresó el Muñeco en conferencia de prensa.