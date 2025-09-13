"Otra cultura", la polémica frase que enfrentará a Marcelo Gallardo con los hinchas de Estudiantes

Este sábado desde las 19, River Plate visitará a Estudiantes en el estadio UNO de La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura . Más allá de lo deportivo, el encuentro estará rodeado de un clima especial: será la primera vez que Marcelo Gallardo pise campo pincharrata luego de una frase que dejó huella y que los hinchas no olvidan.

En la previa del Mundial de Clubes, el entrenador millonario había explicado las diferencias culturales entre los estilos de juego, utilizando como ejemplo el planteo de Estudiantes frente al Barcelona en 2009. “¿Estudiantes contra Barcelona? Otra cultura, eh. Otra historia. Eso también hay que entenderlo así. ¿Podría permitírselo? Si a priori sos inferior a tu rival. Pero bueno, sos River …”, afirmó durante una entrevista en ESPN.

Aquella comparación fue tomada como un ataque directo en La Plata, reforzando el estigma de la “trampa” (el famoso bilardismo) y del conservadurismo como sinónimo de falta de fútbol. Lo que para Gallardo fue una explicación táctica, para los hinchas fue una ofensa. La consecuencia: este sábado se lo harán sentir con silbidos y posibles banderas en su contra.

Lejos de pasar desapercibido, el tema incluso fue retomado por Juan Sebastián Verón, símbolo máximo del club. “Al final, los reyes de los buenos modales y los que dan clases de moralismo la hacen peor (...) Se hacen los ofendidos y te la ponen. Viva la ‘otra cultura’”, escribió la Brujita en redes sociales, acompañando sus palabras con la imagen de un león.

El fuerte posteo de Juan Sebastián Verón para Jorge Brito y compañia. Juan Sebastián Verón y un posteo para River en pleno mercado de pases y usando la frase de Marcelo Gallardo.

La tensión no se limita al cruce verbal. En los últimos meses, Estudiantes y River acumularon roces en el mercado de pases. Hubo disputa por Maximiliano Salas, acusaciones cruzadas por Sebastián Driussi y hasta polémica por la repesca de Sebastián Boselli, que dejó al Pincha sin un titular antes de una final. Cada episodio sumó combustible a una relación que ya estaba deteriorada.

Una rivalidad que trasciende lo deportivo

El partido de este sábado, entonces, será mucho más que un duelo por tres puntos. Representará la continuidad de la declarada "batalla cultural" y dirigencial que lleva meses. Gallardo estará en el centro de la escena, enfrentando la hostilidad de una hinchada que interpretó sus dichos como una afrenta a la identidad del club.

Lo que debía ser una simple reflexión futbolística terminó convertido en un símbolo de rivalidad, en un contexto que no acompaña y que el sábado se hará notar.