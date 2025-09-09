Atento, River: las dos buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la ida ante Palmeiras

De cara al partido del próximo miércoles ante el Verdao por los cuartos de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo recibió dos grandes noticias.

Luego de darles el fin de semana libre, Marcelo Gallardo retomó los entrenamientos en River pensando en el partido de este sábado a las 19:15 frente al Estudiantes de Eduardo Domínguez en La Plata. Este partido será mas que importante para el Millonario, ya que quiere seguir en lo más alto de la zona B y también llegar de la mejor manera posible al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras.

El próximo miércoles a las 21:30, el cuadro de Núñez recibirá al Verdao en el Monumental y allí buscará sacar la mayor ventaja posible de cara a la vuelta, que será el otro miércoles (24 de septiembre) a la misma hora en el Allianz Parque de San Pablo.

Las dos buenas noticias que recibió Marcelo Gallardo de cara a la ida ante Palmeiras De cara a este compromiso, Marcelo Gallardo recibió dos buenas noticias: Sebastián Driussi y Facundo Colidio se sumaron al grupo y entrenaron a la par de sus compañeros. Ambos delanteros venían con molestias físicas y la semana pasada trabajaron con cargas reducidas.

Festejo de Driussi Driussi y Colidio volvieron a los entrenamientos y estarían disponibles para la ida ante el Palmeiras. FotoBaires

En el caso del Gordo, aún sufre secuelas de la lesión en el tobillo que sufrió en el Mundial de Clubes y que lo tuvo dos meses sin jugar. Por su parte, el exfutbolista de Tigre llegaba con una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales.