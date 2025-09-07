A días de la serie con River, Palmeiras trabaja sin su DT Abel Ferreira: el extraño motivo

A una semana y media del cruce con River, el futuro de Abel Ferreira genera incertidumbre en Palmeiras.

Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras, es repudiado en Brasil y River Plate podría sacar partida de esa situación. Foto: EFE

A una semana y media del cruce con River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el entrenador portugués de Palmeiras de Brasil, Abel Ferreira, se encuentra de viaje por motivos personales a Portugal y en el país vecino indican que el director técnico tendría ofertas tanto del Europa como de Asia.

Abel Ferreira, el DT que marcó una era en Palmeiras Sin lugar a duda, el entrenador oriundo de Penafiel marcó una época tanto en el Palmeiras como en el fútbol latinoamericano desde su arribo en 2020, conquistando siete títulos nacionales y tres continentales, entre ellos dos copas Libertadores.

Palmeiras Palmeiras viene de dejar en el camino en octavos de la Libertadores a Universitario de Perú, al que goleó 4-0 como visitante, pero no pudo vencer en Brasil: fue 0-0. EFE

Con un inicio arrasador en el primer semestre del año en la fase de grupos de la Copa Libertadores habiendo conseguido puntaje ideal, la segunda parte del 2025 para Ferreira se empezó a poner cuesta arriba con la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA ante el Chelsea de Inglaterra.

Desde aquel entonces, aparecieron tensiones internas del club paulista y, a una semana y media del comienzo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, el DT viajó a Portugal por cuestiones personales y esto trajo malestar dentro de la institución y sus hinchas.