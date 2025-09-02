Atento, River: la queja del DT de Palmeiras que provocó un cortocircuito con la presidenta del club

Palmeiras, rival de River en cuartos de la Copa Libertadores, no llega en calma: Abel Ferreira lanzó una crítica y la presidenta Leila Pereira salió al cruce.

Palmeiras es, sin dudas, el club que más dinero invirtió en refuerzos durante 2025. Con más de 100 millones de euros desembolsados y nombres como Andreas Pereira, Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa y Facundo Torres, el Verdao se armó para pelear todo, incluido el cruce ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que arrancará el 17 de septiembre en el Monumental.

Sin embargo, el clima interno no es el mejor. Tras el empate 1-1 frente a Corinthians por el Brasileirao, Abel Ferreira sorprendió en conferencia de prensa al quejarse por la falta de variantes ofensivas. “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, disparó el entrenador, en referencia a la dupla titular conformada por José López y Vitor Roque.

Según informó Bolavip Brasil, la declaración no cayó bien en la presidenta Leila Pereira, que considera haber cumplido con todos los pedidos del DT. La mandataria recordó que el club fichó cada nombre que Ferreira solicitó y que el propio entrenador modificó su esquema de juego sobre el cierre del mercado, lo que complicó la llegada de otro centrodelantero.

El malestar creció aún más porque Abel Ferreira ya sabía desde hace meses que Estevao Willian sería transferido al Chelsea tras el Mundial de Clubes. La salida era previsible y, pese a eso, la dirigencia autorizó un gasto histórico en refuerzos para reemplazarlo.