Atento, River: la queja del DT de Palmeiras que provocó un cortocircuito con la presidenta del club

Palmeiras, rival de River en cuartos de la Copa Libertadores, no llega en calma: Abel Ferreira lanzó una crítica y la presidenta Leila Pereira salió al cruce.

Diego Bautista

El entrenador de Palmeiras reclamó falta de variantes en ataque pese a los millonarios refuerzos y la presidenta Leila Pereira salió al cruce.

EFE y @Palmeiras

Palmeiras es, sin dudas, el club que más dinero invirtió en refuerzos durante 2025. Con más de 100 millones de euros desembolsados y nombres como Andreas Pereira, Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa y Facundo Torres, el Verdao se armó para pelear todo, incluido el cruce ante River por los cuartos de final de la Copa Libertadores, que arrancará el 17 de septiembre en el Monumental.

Sin embargo, el clima interno no es el mejor. Tras el empate 1-1 frente a Corinthians por el Brasileirao, Abel Ferreira sorprendió en conferencia de prensa al quejarse por la falta de variantes ofensivas. “Ya no había ningún delantero centro en el banco”, disparó el entrenador, en referencia a la dupla titular conformada por José López y Vitor Roque.

Palmeiras llega con ruido interno al cruce con River

Palmeiras llega con ruido interno al cruce con River. Abel Ferreira se quejó y la presidenta Leila Pereira le salió al cruce.

Según informó Bolavip Brasil, la declaración no cayó bien en la presidenta Leila Pereira, que considera haber cumplido con todos los pedidos del DT. La mandataria recordó que el club fichó cada nombre que Ferreira solicitó y que el propio entrenador modificó su esquema de juego sobre el cierre del mercado, lo que complicó la llegada de otro centrodelantero.

El malestar creció aún más porque Abel Ferreira ya sabía desde hace meses que Estevao Willian sería transferido al Chelsea tras el Mundial de Clubes. La salida era previsible y, pese a eso, la dirigencia autorizó un gasto histórico en refuerzos para reemplazarlo.

Los millonarios fichajes de Palmeiras en 2025

Andreas Pereira
Palmeiras cerr&oacute; a Andreas Pereira por alrededor de 10 millones de euros.

Palmeiras cerró a Andreas Pereira por alrededor de 10 millones de euros.

Carlos Miguel: 6 millones de euros

Khellven: 5 millones de euros

Micael: 4,8 millones de euros

Jefté: 6 millones de euros

Facundo Torres: 12 millones de euros

Emiliano Martínez: 7,15 millones de euros

Lucas Evangelista: 4 millones de euros

Andreas Pereira: 10 millones de euros

Ramón Sosa: 12,5 millones de euros

Paulinho: 18 millones de euros

Vitor Roque: 25,5 millones de euros

