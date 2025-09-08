Terribles críticas en España al Sub 18 de River por la violencia contra el Real Madrid: "Una cacería"

Los principales medios de España repudiaron las agresiones y las patadas de los jugadores de River en la derrota 2-0 ante Real Madrid por el Mundial de Clubes juvenil.

El Sub 18 de River, muy criticado en España por el violento partido ante Real Madrid por el Mundial de Clubes juvenil.

River, como institución, se vuelve con la peor de las sensaciones del Mundial de Clubes Sub 18 disputado en España. No por lo futbolístico, ya que los juveniles del Millonario llegaron hasta los cuartos de final y quedaron eliminados nada menos que ante el Real Madrid, sino por la lamentable imagen que dejó el plantel de Núñez ante los ojos del mundo.

El 2-0 en favor de la Casa Blanca quedó en segundo plano ya que todos los focos del partido fueron direccionados hacia las brutales agresiones y patadas de los jugadores de River hacia sus rivales: la Banda terminó con ocho futbolistas en cancha producto de las expulsiones a Gonzalo Pereyra en el primer tiempo y, luego, a Cirilo Pereyra y Emiliano Quevedo en el complemento.

No obstante, una vez finalizado el encuentro los juveniles del Millonario se avalancharon contra el árbitro reclamándole algunas jugadas polémicas y todo terminó en un tumulto que, además, incluyó empujones entre planteles para cerrar una noche tensa y muy caliente en el estadio Municipal de Montilla.

Las agresiones y patadas del Sub 18 de River que generaron bronca en España Las expulsiones y agresiones del Sub 18 de River ante Real Madrid que generaron el escándalo. Las expulsiones y agresiones del Sub 18 de River ante Real Madrid que generaron el escándalo. Video: ESPN

Las lapidarias críticas de los medios más reconocidos En ese contexto, los principales medios de España se hicieron eco de la situación y criticaron fuertemente el accionar del Sub 18 de River. "La cacería que sufrió el Real Madrid ante River Plate en el Mundial juvenil", fue el título que utilizó Marca, el diario deportivo más prestigioso de aquel país, para describir los incidentes.