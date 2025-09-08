Terribles críticas en España al Sub 18 de River por la violencia contra el Real Madrid: "Una cacería"
Los principales medios de España repudiaron las agresiones y las patadas de los jugadores de River en la derrota 2-0 ante Real Madrid por el Mundial de Clubes juvenil.
River, como institución, se vuelve con la peor de las sensaciones del Mundial de Clubes Sub 18 disputado en España. No por lo futbolístico, ya que los juveniles del Millonario llegaron hasta los cuartos de final y quedaron eliminados nada menos que ante el Real Madrid, sino por la lamentable imagen que dejó el plantel de Núñez ante los ojos del mundo.
El 2-0 en favor de la Casa Blanca quedó en segundo plano ya que todos los focos del partido fueron direccionados hacia las brutales agresiones y patadas de los jugadores de River hacia sus rivales: la Banda terminó con ocho futbolistas en cancha producto de las expulsiones a Gonzalo Pereyra en el primer tiempo y, luego, a Cirilo Pereyra y Emiliano Quevedo en el complemento.
No obstante, una vez finalizado el encuentro los juveniles del Millonario se avalancharon contra el árbitro reclamándole algunas jugadas polémicas y todo terminó en un tumulto que, además, incluyó empujones entre planteles para cerrar una noche tensa y muy caliente en el estadio Municipal de Montilla.
Las agresiones y patadas del Sub 18 de River que generaron bronca en España
Las lapidarias críticas de los medios más reconocidos
En ese contexto, los principales medios de España se hicieron eco de la situación y criticaron fuertemente el accionar del Sub 18 de River. "La cacería que sufrió el Real Madrid ante River Plate en el Mundial juvenil", fue el título que utilizó Marca, el diario deportivo más prestigioso de aquel país, para describir los incidentes.
A su vez, explayó que el partido "dejó varias imágenes más propias de un combate de UFC que de un partido de fútbol" y sentenció un "comportamiento bochornoso, una actuación impropia de un torneo como este y de un club histórico y con el prestigio de River Plate".
Por su parte, As fue un poco menos duro y planteó una "exitación en demasía" de los chicos del CARP. Lo que está claro es que es escándalo escaló más de lo imaginado y en River no deben estar para nada contentos con esa situación que mancha su imagen como club.