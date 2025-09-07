Cuándo vuelve Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca tras recibir el alta médica por su internación

Después de unos días de preocupación, Miguel Ángel Russo se reincorporará a las prácticas con la misión de estirar la racha positiva de Boca en el Clausura.

Miguel Ángel Russo volverá a mostrar esa sonrisa inconfundible que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Tras haber permanecido varios días internado por una infección urinaria, el técnico de Boca recibió el alta médica y este lunes retomará su lugar al frente del plantel.

El entrenador de 69 años estuvo hospitalizado en el Instituto Fleni desde el martes pasado, cuando unos análisis de rutina detectaron una bacteria. Pese a su buen ánimo, los médicos decidieron que permaneciera bajo observación hasta el viernes, cuando finalmente pudo regresar a su casa para descansar durante el fin de semana.

En esos días de internación, Russo recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y del ayudante Claudio Úbeda, además de mensajes de apoyo de colegas como Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro.

Cómo sigue la semana para Miguel Ángel Russo antes de visitar a Central russo Mientras Miguel Ángel Russo estuvo internado en el Fleni por una infección urinaria, Claudio Úbeda estuvo a cargo de los entrenamientos. Fotobaires

Igualmente, antes de sumarse al equipo deberá presentarse en el Fleni a primera hora de mañana para nuevos controles médicos. Si todo marcha bien, por la tarde estará en el predio de Ezeiza para dirigir la práctica.