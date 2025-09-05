La decisión que tomó Boca con el plantel en medio de la internación de Miguel Ángel Russo

Este viernes ya se cumplen tres días de la internación de Miguel Ángel Russo en el Instituto Fleni. El DT de Boca quedó en observación producto de una infección urinaria y los médicos le indicaron que no le darán el alta médica hasta que no desaparezca por completo la bacteria hallada en los exámenes, por lo que todo indica que seguirá en la clínica algunos días más.

En ese contexto, Claudio Úbeda, su ayudante, llevó adelante los entrenamientos del Xeneize desde el miércoles pasado, cuando el plantel regresó al predio de Ezeiza luego de haber tenido dos días libres tras la victoria 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Mientras todo el grupo sigue de cerca la evolución, en Boca informaron cómo seguirán adelante con las prácticas en los días previos al choque ante Rosario Central, el domingo 14 desde las 17:30 horas.

entrenamiento boca El plantel de Boca tendrá todo el fin de semana libre tras la internación de Russo.

Cómo seguirá la planificación de Boca sin la presencia de Russo El cuerpo técnico tomó la decisión de darles dos días libres a los jugadores después de completar una semana de trabajos corta y poco habitual: tendrán sábado y domingo libre y recién volverán a encontrarse el próximo lunes, algo que ya estaba estipulado desde la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata y con el partido trascendental ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito en el horizonte, en un duelo directo por los primeros puestos de la tabla anual.

Restará saber si para ese entonces Miguel Ángel Russo estará en condiciones de retomar las tareas en Boca Predio, aunque se especula que una vez que le den el alta le indiquen reposo domiciliario por unos días.