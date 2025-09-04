Gustavo Quinteros reveló por qué no llegó a Boca y en qué clubes de Argentina le gustaría dirigir en el corto plazo: "Mi prioridad es..."

Gustavo Quinteros, DT campeón con Vélez en 2024, dio detalles de los rumores que lo vincularon a Boca en el pasado. Además, confesó los equipos que más le seducen dirigir.

Gustavo Quinteros volvió a hablar de Boca y contó que está con ganas de volver a dirigir en el fútbol argentino.

Antes de que Miguel Ángel Russo asumiera por tercera vez en el banco de Boca, unos de los entrenadores que más convencía a Juan Roman Riquelme y al Consejo de Fútbol era Gustavo Quinteros, el ex DT campeón con Vélez que, en ese entonces, era el principal candidato a dirigir al Xeneize. Sin embargo, con el tiempo esa opción empezó a perder fuerza y finalmente no se dio.

Gustavo Quinteros negó contactos con Boca antes de la llegada de Russo En ese contexto, el técnico que gritó campeón con el Fortín en la Liga Profesional 2024 volvió a referirse a los rumores que lo vincularon fuertemente al club de la Ribera con una declaración muy contundente: "No hubo ningún contacto con Boca", sentenció Quinteros en una nota con F90, el programa que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN.

“Siempre he privilegiado el momento y la parte deportiva. Para iniciar un proceso es mejor hacerlo con una pretemporada y no cuando termina el año o en situaciones complicadas. Es difícil cambiar la idea de juego durante la competencia”, explicó el entrenador, dando a entender que no hubiese agarrado a Boca en el momento de la salida de Fernando Gago, allá por el mes de abril tras perder el Superclásico ante River en el Monumental y en un contexto caótico.

El DT dio prioridad a los llamados de equipos grandes del fútbol argentino Quinteros, además, contó que "sí me llamaron de otros clubes", aunque no dio pistas de las instituciones que le acercaron propuestas para volver a dirigir tras su frustrado último paso por Gremio de Brasil, donde fue despedido por una serie de malos resultados hace cinco meses.