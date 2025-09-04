El mensaje de apoyo de Guillermo Barros Schelotto a Russo por su delicado estado de salud: "Se merece lo mejor, ojalá..."

En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto habló sobre la situación de Russo, a quien tuvo de DT en Boca y le deseó una pronta recuperación.

El fútbol argentino está en vilo por el estado de Miguel Ángel Russo. El DT ingresó este martes al instituto Fleni por un cuadro de infección urinaria. Y si bien en un principio parecía un problema menor que tendría pronta solución, aún permanece internado, a la espera de que se recupere plenamente antes de recibir el alta definitiva.

Si bien el panorama sigue sin ser complicado, su delicado estado de salud y su edad hacen que los procesos se extiendan más de lo esperado por precaución. Todo el mundo Boca Juniors aguarda por que pueda salir lo más pronto posible de la clínica y se pueda reincorporar al trabajo con normalidad.

En ese sentido, quien le dedicó unas palabras fue Guillermo Barros Schelotto. Hoy DT de Vélez, es un nombre muy identificado con los colores azul y oro y que llegó a tener a Miguelo como entrenador en el Xeneize en el primer semestre del 2007, justo antes de su partida al Columbus Crew.

"Sinceramente no sé cuál es su situación actual, sí que estuvo internado en el hospital. Le deseamos lo mejor, más allá de haberlo tenido como entrenador, de haberlo conocido, creo que es una persona del fútbol argentino, ha estado en los últimos 20, 30 años dirigiendo siempre. Y creo que se merece lo mejor", apuntó el Mellizo este jueves en conferencia de prensa.