¡Bombazo! El futbolista de Boca que podría jugar el Mundial 2026 para la Paraguay de Alfaro

Un jugador del Boca de Russo podría disputar la Copa del Mundo el próximo año con la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro.

Milton Giménez está muy cerca de jugar una Copa del Mundo por primera vez en su carrera. El futbolista de Boca Juniors, que es suplente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, podría disputar el certamen mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, pero no con la Selección argentina.

El ex delantero de Banfield podría vestir la camiseta de la Selección de Paraguay y ser dirigido por Gustavo Alfaro. De todas formas, la Albirroja aún no tiene su lugar asegurado en la próxima Copa del Mundo, pero si este jueves la Selección argentina vence o empate ante Venezuela o si los dirigidos por Lechuga hacem lo propio ante Ecuador en el Defensores del Chaco, sacará su boleto al torneo.

Milton Giménez podría jugar en la Selección de Paraguay Según informó Emiliano Raddi, periodista de ESPN que sigue el día a día de Boca, Milton Giménez se ausentó a la práctica debido a que está realizando los trámites para obtener la ciudadanía paraguaya, ya que su padre es de es origen y tiene la posibilidad de tener la doble nacionalidad. Ante esta noticia, el CT de Alfaro llamó al propio delantero y si tenía interés de vestir la camiseta de la Albirroja.

- Milton Giménez ausente del entrenamiento para hacer los trámites de ciudadanía paraguaya.



Unos meses más tarde, Giménez reconoció que existe la chance de ser llamado próximamente por Alfaro, aunque es importante aclarar que su lugar en el equipo aún no está completamente garantizado. Mientras tanto, está realizando los trámites necesarios para poder representar a Paraguay y entrar en la consideración del ex entrenador de Boca.