Leo Paredes, el 5 de la Selección: cuál fue el último jugador de Boca en ser titular en Argentina por los puntos

La Selección argentina afronta una nueva doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con una novedad de peso: Leandro Paredes será el mediocampista central titular en reemplazo de Enzo Fernández, suspendido por la expulsión sufrida frente a Colombia . Así, el campeón del mundo volverá a ocupar el rol de “5” y, al mismo tiempo, marcará un hito para Boca.

El dato no es menor. Pese a que en la última década varios jugadores del club fueron convocados por Lionel Scaloni, hacía tiempo que un futbolista xeneize no arrancaba un partido oficial con la celeste y blanca.

De hecho, hay que remontarse al Mundial de Rusia 2018 para encontrar el último antecedente: Cristian Pavón fue titular en los octavos de final frente a Francia (3-4), en lo que terminó siendo la despedida de Argentina en aquella Copa del Mundo.

La convocatoria de Paredes, quien se mantiene desde 2018 como una pieza estable del ciclo de Scaloni, toma un valor simbólico para Boca. El mediocampista surgido en el club no solo se ganó un lugar en el plantel que conquistó la Copa América 2021 y el Mundial 2022, sino que ahora vuelve a representar al Xeneize como titular en un encuentro por los puntos.

pavón messi Cristian Pavón junto a Lionel Messi.

La historia reciente entre Boca y la Selección argentina

En los últimos años, la relación entre Boca y la Selección tuvo presencia en las listas pero sin demasiada participación efectiva. Nicolás Valentini, por ejemplo, viajó a una gira por Estados Unidos en 2024, aunque no sumó minutos. Agustín Rossi también apareció en la nómina ampliada antes de Qatar 2022, en su mejor momento en el arco azul y oro.

Más atrás, Cristian Medina y Exequiel Zeballos fueron incluidos en noviembre de 2021, pero apenas para ganar roce, sin chances reales de jugar.

Otros juveniles con pasado inmediato en Boca también estuvieron cerca de la Selección, aunque ya como futbolistas transferidos: Valentín Barco y Alan Varela son ejemplos claros. En tanto, Ezequiel Fernández y Kevin Zenón integraron la delegación que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en el marco de la Sub 23.

Hubo, eso sí, un caso intermedio: Esteban Andrada. El arquero fue titular en tres amistosos de 2019, con victorias y empates ante México, Brasil y Uruguay. Sin embargo, nunca llegó a jugar partidos oficiales por Eliminatorias o torneos internacionales con la camiseta albiceleste.

esteban andrada El caso de Esteban Andrada en 2019.

La lista se completa con Darío Benedetto, quien disputó minutos en un amistoso ante Venezuela en 2019, y con Pavón, que ya había sido parte de los primeros encuentros de Scaloni en 2018. Pero el último xeneize en saltar a la cancha en un partido por los puntos con la Selección sigue siendo, hasta ahora, Pavón en aquel recordado choque ante Francia.

Por eso, la presencia de Paredes frente a Venezuela en el Monumental tendrá un sabor especial: Boca volverá a tener un titular en un partido oficial de la Selección siete años después. Un regreso con peso simbólico y futbolístico para el club y para el propio jugador, que buscará consolidar su vigencia en la Scaloneta.