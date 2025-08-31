La alegría de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca ante Aldosivi: "Ganar tres partidos seguidos es..."

Leandro Paredes volvió a tener una actuación destacada en el mediocampo y en la generación ofensiva y fue clave para sentenciar el resultado ya que, desde el saque de esquina, asistió el segundo tanto de la jornada. Luego del encuentro, habló con la prensa y expresó su inmensa alegría por el triunfo y la levantada del equipo.

"El trabajo en equipo hizo que mejoremos. Creo que la clave es la confianza en cada uno, darle la confianza al de al lado, armar un buen grupo de jugadores, de gente que quiere mejorar y lograr cosas importantes. Estoy viendo ese cambio y estoy contento porque se cortó una racha de muchos partidos sin ganar, y ganar tres seguidos es muy importante", apuntó en diálogo con ESPN.

Luego, le preguntaron para qué está Boca tras esta seguidilla de buenos resultados, que lo posicionan en la punta de la tabla anual: "Ahora, para preparar estos 15 días (de parate por fecha FIFA) de la mejor manera, y los que tengan que ir a sus selecciones, pensar solo en eso y después, cuando volvamos, recién ahí pensar en Rosario Central", respondió Lean.

Por otro lado, se refirió al llamado de Lionel Scaloni para la doble fecha de septiembre: "Disfruto mucho de la Selección. Siempre espero las convocatorias con las mejores ansias, porque estar ahí es lo máximo para nosotros y seguir estando después de todo lo conseguido. Poder seguir formando parte para mí es un privilegio", señaló, entusiasmado.

Por último, y en la misma sintonía, expresó sus sensaciones por defender la camiseta de Argentina tras su regreso al Xeneize: "Lo hablé con todos. Cuando me tocó firmar, me escribieron todos para felicitarme y desearme lo mejor. Eran conscientes del deseo que tenía y sabían que era algo muy importante para mí", sentenció Paredes.