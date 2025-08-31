Bajo una intensa lluvia, Boca venció 2-0 a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo
Por la fecha 7, Boca se impuso sobre Aldosivi en Mar del Plata con los goles de Lautaro Di Lollo al minuto 45 y Rodrigo Battaglia a los 80'.
Boca Juniors venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en el partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella de Mar del Plata.
Los goles para el conjunto xeneize, que logra su tercer triunfo consecutivo en el torneo, los convirtieron Lautaro Di Lollo, a los 47 minutos del primer tiempo, y Rodrigo Battaglia, a los 35’ del complemento.
Noticia en construcción...