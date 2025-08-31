River, con un once alternativo, recibirá a San Martín de San Juan en el Monumental: hora y TV

River Plate , líder de la Zona B con 12 puntos, recibirá este domingo a San Martín de San Juan , uno de los peores equipos del campeonato, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera mientras que Germán Delfino estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de vencer 4-3 en los penales a Unión de Santa Fe , el pasado jueves en Mendoza tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario no estuvo a la altura del encuentro, llegó a los penales por imprecisión del Tatengue y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

En relación con lo que fue esta trabajada victoria por penales ante Unión, el director técnico solo mantendría como titular a un solo jugador ante San Martín de San Juan : el arquero Armani y el defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, en el marco de la sexta fecha del torneo Clausura. Si bien el Verdinegro se encuentra dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, los ojos de los sanjuaninos están puestos en la tabla anual y la de promedios donde se encuentran últimos en ambas.

Para este partido ante River, el entrenador ex San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al Lobo con el gol de Marco Iacobellis.

Las probables formaciones de River Plate y San Martín

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Horario: 19.15

TV: TNT Sports.