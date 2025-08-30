El llamativo posteo de uno de los borrados por Gallardo tras la clasificación de River por penales ante Unión

Uno de los jugadores que no fueron considerados por Marcelo Gallardo de cara a la segunda parte del año, subió un polémico posteo a sus redes sociales.

Una de las grandes decisiones de Marcelo Gallardo en el último tiempo fue hacer una limpieza masiva en el plantel de River. Tras la temprana eliminación en el Mundial de Clubes, el Muñeco pasó la escoba y marginó a 7 futbolistas que habían llegado en el último tiempo al club.

Algunos de ellos como Manuel Lanzini o Rodrigo Aliendro ya dejaron las instalaciones y se mudaron a Vélez. Por su parte, Santiago Simón fue vendido al Toluca de México mientras que Matías Rojas rescindió su contrato y se convirtió en nuevo jugador del Portland Timbers de la MLS. No obstante, uno de los que aún sigue entrenándose apartado del plantel profesional es Matías Kranevitter.

El llamativo posteo de Matías Kranevitter tras la clasificación de River El mediocampista defensivo sigue relegado, entrenando separado de los demás jugadores y a contra turno. Ahora, el exfutbolista de la Selección argentina volvió a estar en el centro de la mira tras publicar un llamativo posteo en su cuenta de Instagram. Allí, se puede ver la imagen de una de las canchas del River Camp en soledad, junto a una pelota y un corazón sobre la foto, dejando en evidencia cómo transita sus días tras ser borrado por Marcelo Gallardo.

image El llamativo posteo de Matías Kranevitter. Foto: @mkranevitter5

Además, esta historia se publicó apenas unas horas después de que el Millonario asegurara su pase a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras vencer por penales a Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Este contexto agrega un condimento extra que refleja el presente de uno de los referentes del vestuario riverplatense.