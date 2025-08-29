La fuerte advertencia de Gallardo al Palmeiras de Brasil antes del cruce en la Libertadores: "Sé que ellos..."

Marcelo Gallardo palpitó el cruce de cuartos de final de Copa Libertadores ante el Verdao y le dejó una tajante advertencia a su rival de turno.

Franco Armani volvió a ser la gran figura de la noche que le permitió al River de Marcelo Gallardo clasificar a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras empatar sin goles ante Unión de Santa Fe, el Pulpo contuvo dos remates en la tanda de penales y tras el tanto de Gonzalo Montiel, el cuadro de la Banda accedió a la siguiente instancia donde se verá las caras con el Racing de Gustavo Costas.

Gallardo y la fuerte autocrítica tras pasar a cuartos de Copa Argentina Tras el final del partido, el Muñeco habló en conferencia de prensa y allí hizo un análisis del encuentro ante el Tatengue en el que le puso un puntaje a la actualidad de su equipo: “Me voy con deseos de que el equipo siga mejorando porque es la realidad con lo que nosotros nos ponemos como vara. Si tengo que darle un puntaje al equipo, se lo dije a los jugadores, hoy estamos 5 puntos. En una barrera entre el aprobado y el desaprobado, estamos en una línea media”, aseguró.

“Tenemos que mejorar porque tenemos futbolistas para que el equipo funcione mejor. Tenemos mucho margen para crecer e ir mejorando partido tras partido. Esos cinco puntos ahora no están alcanzando para no perder, pero tenemos que mejorar para ganar”, agregó.

Marcelo Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores Por otro lado, Marcelo Gallardo habló sobre la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante el temible Palmeiras de Abel Ferreira. Si bien reconoció el gran nivel y presente de su rival de turno, MG no se quedó atrás y sacó pecho: "Acá todos dicen 'uh, Palmeiras...'. Pero allá ellos tampoco quieren cruzarse con River. Sé que ellos tampoco quieren jugar contra nosotros", sentenció.