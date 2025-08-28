La confesión de Manuel Lanzini sobre su salida de River tras ser borrado por Gallardo: "Son decisiones que..."

Ya con la camiseta de Vélez, Manuel Lanzini reveló detalles de su ida de River y explicó cómo tomó la decisión del Muñeco al ser apartado del plantel.

A días de su estreno oficial en Vélez, donde ingresó unos minutos en la victoria 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza, Manuel Lanzini rompió el silencio y habló en profundidad de su triste salida de River, donde fue borrado por Marcelo Gallardo post Mundial de Clubes después de que el DT le indicara que ya no iba a ser tenido en cuenta y, posteriormente, lo apartara del plantel profesional.

Manuel Lanzini y su ida de River por decisión de Gallardo: todo lo que dijo En primera instancia, el volante ofensivo hizo un análisis de lo que fue su segunda etapa en el club tras su vuelta en 2023 desde el West Ham de Inglaterra y explicó: "No se dio como yo me lo imaginaba. Y me tocó jugar lo que me tocó jugar. Obviamente que a mí me encantaría jugar todos los partidos, eso después ya va en la decisión del técnico y cómo uno lo ve".

A su vez, Lanzini continuó: "Yo siempre traté de dar el 100x100 y siempre me sentí bien. Es más, gracias a Dios no tuve muchos problemas de lesión el último tiempo, y eso también era por como yo me sentía físicamente. Pero después las decisiones son del técnico".

Manuel Lanzini dio detalles de su salida de River tras no ser tenido en cuenta por Gallardo. Manuel Lanzini dio detalles de su salida de River tras no ser tenido en cuenta por Gallardo. Video: SportsCenter

Ya entrando en detalle de su salida del Millonario, el jugador de 32 años reveló cómo se sintió tras ser borrado por Gallardo: "Obviamente que uno nunca se lo espera. Yo pensaba terminar mi contrato con River y después iba a ver qué iba a pasar, pero bueno, son decisiones que en este caso Marcelo tenía que tomar. Por la misma línea, manifestó: "A veces te gustan a veces no te gustan, podés estar de acuerdo o no, pero la decisión fue de él y lo tuve que aceptar de esa manera. No más que eso".