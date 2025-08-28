"Festejé cuando pasó River", la llamativa revelación de una figura de Palmeiras sobre los cuartos ante el Millonario

Unos de los pilares de Palmeiras habló sobre la serie con River en la Libertadores y sorprendió al expresar su alegría por enfrentarlo. Qué dijo.

Unos de los jugadores más importantes de Palmeiras expresó su alegría por enfrentar a River en los cuartos de la Copa Libertadores.

Desde el momento en el que Franco Armani tapó el penal definitivo ante Libertad y le dio vida a River en la Copa Libertadores, se empezó a palpitar con ansias el duelo con Palmeiras por la serie de cuartos del certamen, en lo que sin dudas será una final anticipada. No obstante, una figura del Verdao habló sobre el mata-mata frente al Millonario y expresó sus ganas de enfrentarlo.

Hablamos de José Manuel López, el goleador del equipo brasileño que este lunes no solo fue tendencia por ser la sorpresa de Lionel Scaloni en la lista definitiva de la Selección argentina para la fecha FIFA de septiembre, sino que también por referirse a la llave contra los de Núñez con una frase muy particular y que llamó la atención.

La confesión de López sobre la serie con River "Personalmente, festejé cuando salió River. Por jugar en Argentina, en un lindo estadio y también porque el fútbol brasileño no se ve mucho en nuestro país y de esa forma a los allegados, amigos y familias se les hace más fácil vernos, eso está bueno", comentó el futbolista surgido de Independiente y de paso destacado por Lanús.

En charla con Generación F, programa de ESPN, el Flaco profundizó su discurso, dejó un nuevo elogio para el Millonario y explicó por qué es un rival que a Palmeiras le seduce enfrentar: "Todo sabemos lo que es River: un club de talla mundial. Personalmente y con la gente que más relación tengo en el plantel lo vivimos de esa parte, también nuestro entrenador nos mete una filosofía y siempre nos dice que para ser campeones tenés que ganarle a los mejores. Este tipo de partidos son los que sirven para demostrar y ver para que está Palmeiras".