"Festejé cuando pasó River", la llamativa revelación de una figura de Palmeiras sobre los cuartos ante el Millonario
Unos de los pilares de Palmeiras habló sobre la serie con River en la Libertadores y sorprendió al expresar su alegría por enfrentarlo. Qué dijo.
Desde el momento en el que Franco Armani tapó el penal definitivo ante Libertad y le dio vida a River en la Copa Libertadores, se empezó a palpitar con ansias el duelo con Palmeiras por la serie de cuartos del certamen, en lo que sin dudas será una final anticipada. No obstante, una figura del Verdao habló sobre el mata-mata frente al Millonario y expresó sus ganas de enfrentarlo.
Hablamos de José Manuel López, el goleador del equipo brasileño que este lunes no solo fue tendencia por ser la sorpresa de Lionel Scaloni en la lista definitiva de la Selección argentina para la fecha FIFA de septiembre, sino que también por referirse a la llave contra los de Núñez con una frase muy particular y que llamó la atención.
Te Podría Interesar
La confesión de López sobre la serie con River
"Personalmente, festejé cuando salió River. Por jugar en Argentina, en un lindo estadio y también porque el fútbol brasileño no se ve mucho en nuestro país y de esa forma a los allegados, amigos y familias se les hace más fácil vernos, eso está bueno", comentó el futbolista surgido de Independiente y de paso destacado por Lanús.
En charla con Generación F, programa de ESPN, el Flaco profundizó su discurso, dejó un nuevo elogio para el Millonario y explicó por qué es un rival que a Palmeiras le seduce enfrentar: "Todo sabemos lo que es River: un club de talla mundial. Personalmente y con la gente que más relación tengo en el plantel lo vivimos de esa parte, también nuestro entrenador nos mete una filosofía y siempre nos dice que para ser campeones tenés que ganarle a los mejores. Este tipo de partidos son los que sirven para demostrar y ver para que está Palmeiras".
En paralelo, López se refirió al fuerte interés que mostró River por él en anteriores mercados y contó cual fue el motivo principal que lo llevo a desestimar la propuesta: "En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero hablé con Abel (Ferreira) y siempre me dejó muy en claro lo que él quería y el futuro que el club tenía para mí, hicieron un gran esfuerzo para que me quede y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión", reveló.
Su alegría por ser convocado a la Selección argentina
En un cuanto a su primera convocatoria a la Albiceleste, el delantero expresó: "Estoy contentísimo, me agarro por sorpresa. Lo hablé primero con mi familia, con mis hermanos, mi papá y después mis amigos más cercanos. Cuando salió la prelista me explotó el celular. Una alegría tremenda".