Salió la lista definitiva de la Selección para enfrentar a Venezuela y Ecuador: quiénes son los 2 "cortados"

La Selección argentina ya tiene la lista definitiva para los duelos contra Venezuela (jueves 4 de septiembre en el Monumental) y Ecuador (martes 9 en Quito) por la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 . El DT Lionel Scaloni achicó la prelista y finalmente habrá 29 futbolistas convocados.

Los dos que quedaron afuera son Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Ángel Correa (Tigres de México).

Medina, que fue titular en el último partido ante Colombia, todavía no debutó oficialmente en la temporada 2025/26. El defensor argentino había sumado minutos en cinco amistosos con el Olympique de Marsella durante la pretemporada, pero quedó al margen de las dos primeras fechas de la liga debido a una lesión.

Uno no está, el otro sí: Facundo Medina marca a Nicolás Tagliafico. Foto: @Argentina

Ángel Correa puso fin a su etapa en el Atlético de Madrid después de diez temporadas y arrancó con todo en el fútbol mexicano: lleva seis goles en ocho partidos con Tigres. Sin embargo, más allá de su gran momento, Scaloni eligió otras variantes en ofensiva y dejó afuera al campeón del mundo y de América con la Selección.

En contrapunto, aparecen dos caras nuevas: Alan Varela (Porto), ex Boca, que tendrá su primera vez con la Mayor tras destacarse en Portugal y José Manuel López (Palmeiras), delantero surgido de Lanús, que también recibe su primera citación.

Los 29 convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias

Lista definitiva vs Venezuela y Ecuador

Además, regresan dos campeones del mundo que habían quedado relegados en las últimas convocatorias: Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ambos de River.

Entre los jóvenes, se destacan los nombres del Diablito Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) -todavía no debutó en la Mayor- y Franco Mastantuono (Real Madrid), quienes ya había sido parte de la última fecha FIFA y tuvo su estreno frente a Chile en Santiago.

Messi, ante Venezuela: su último partido de Eliminatorias en Argentina

Lionel Messi confirmó que el choque contra Venezuela en el Monumental será su último partido de local en Eliminatorias con la Selección. El capitán argentino llega en gran forma tras su doblete con Inter Miami y podría cerrar el año muy cerca de los 200 partidos con la Albiceleste (actualmente tiene 193).