La reacción de Chiqui Tapia luego que Messi confirmara que ante Venezuela será su último partido oficial en Argentina: "Depende de..."

La Selección argentina se prepara para una nueva doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En las últimas horas, la noticia que acaparó la atención fue la posibilidad de que el próximo 4 de septiembre, en el estadio Monumental, Lionel Messi juegue su último partido con la Albiceleste en el país. El propio Messi fue el encargado de confirmar esta versión .

“Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias . No sé si después habrá amistosos o más partidos, pero sí que será muy especial porque me van a acompañar mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, todos los que puedan, y lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero ahora vamos con esa intención”, expresó Messi .

Más allá de que era lo que se especulaba, la noticia no dejó de causar impacto entre hinchas y dirigentes, y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , no tardó en pronunciarse al respecto.

Consultado sobre los dichos de Messi, Tapia hizo referencia a la vigencia del 10, evitó ponerle un límite a su carrera con la Albiceleste y comparó al capitán de Croacia, de 39 años, con Leo, de 38: “¿Modric cuántos años tiene? ¿Sigue jugando en la selección de Croacia? Depende de Leo, ojalá tenga ganas y pueda seguir jugando. Tener en el campo de juego al mejor del mundo no sólo lo disfrutamos, sino que representa muchísimo para el grupo. Siempre decimos lo mismo: depende de él, de cómo se sienta”, afirmó.

Además, subrayó la competitividad que caracteriza a Messi y remarcó que la camiseta de la Selección estará siempre a su disposición: “Sabemos los que lo conocemos lo competitivo que es. Por eso hay que esperar, que viva el día a día y decida. La camiseta de la Argentina está disponible por todo el tiempo que él quiera”.

Claudio Tapia abraza a Lionel Messi tras la llegada en la última convocatoria. Foto: Noticias Argentinas Claudio Tapia junto a Lionel Messi. Foto: Noticias Argentinas

Amistosos de la Selección argentina en EE.UU.

Por otro lado, Tapia habló de los partidos amistosos que se vienen tras la doble fecha de Eliminatorias, que servirán de preparación hacia el Mundial. “Uno será con Venezuela en Miami, en el Hard Rock Stadium, y el otro en Chicago ante Puerto Rico”, detalló. Además, explicó que aprovecharán el viaje para visitar el futuro centro de alto rendimiento en EE.UU., que esperan inaugurar antes de 2026.

Derechos de TV para el Mundial 2026

Tapia también fue consultado por la situación de la TV Pública, que podría quedarse sin la transmisión de la próxima Copa del Mundo. En ese sentido, aclaró que la decisión depende de la FIFA y del Gobierno nacional: “Normalmente, siempre que tenemos los derechos, se los cedemos a la Televisión Pública porque entendemos que es la forma de que todos lo vean. Pero esta es una competencia de FIFA y no tenemos injerencia sobre qué medio adquiere los derechos”, explicó.