Con un doblete de Messi, Inter Miami venció 3-1 a Orlando City y está en la final de la Leagues Cup

El Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City en el segundo tiempo del partido que disputaron esta noche, por la semifinal de la Leagues Cup en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se clasificó a la final del certamen por segunda vez en los últimos tres años.

La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic, mientras que el astro argentino Lionel Messi remontó con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.

Con la victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y espera rival, que saldrá del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.

El gol de Orlando City ante Inter Miami

El gol de Orlando City ante Inter Miami

A los 31 minutos de la segunda parte, el delantero argentino Lionel Messi convirtió de penal para el 1-1 entre Inter Miami y Orlando City .

Messi no perdonó desde los doce pasos y puso el empate

Embed - El gol de Lionel Messi de penal para el Inter Miami ante Orlando City

A los 43 minutos del complemento, el astro argentino Lionel Messi puso el 2-1 del Inter Miami sobre Orlando City.

El golazo de Messi para el 2-1 de Inter Miami

Golazo de Messi para el 2-1 de Inter Miami Golazo de Messi para el 2-1 de Inter Miami. Apple TV

A los 45 minutos, el volante venezolano Telasco Segovia puso el 3-1 del Inter Miami sobre Orlando City.

Telasco Segovia puso la frutilla del postre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1960895124415647844&partner=&hide_thread=false Y LLEGÓ EL TERCERO DE LA NOCHE pic.twitter.com/AMOpETvFUo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Inter Miami vs Orlando City