Con un doblete de Messi, Inter Miami venció 3-1 a Orlando City y está en la final de la Leagues Cup
Con dos apariciones magistrales de Lionel Messi y otro gol de Segovia, Inter Miami dio vuelta el "Clásico del Sol" y se clasificó a la gran final del certamen.
El Inter Miami derrotó 3-1 a Orlando City en el segundo tiempo del partido que disputaron esta noche, por la semifinal de la Leagues Cup en el Chase Stadium de Fort Lauderdale y se clasificó a la final del certamen por segunda vez en los últimos tres años.
La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic, mientras que el astro argentino Lionel Messi remontó con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.
Con la victoria, el equipo dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y espera rival, que saldrá del cruce entre Los Angeles Galaxy y Seattle Sounders.
El gol de Orlando City ante Inter Miami
A los 31 minutos de la segunda parte, el delantero argentino Lionel Messi convirtió de penal para el 1-1 entre Inter Miami y Orlando City.
Messi no perdonó desde los doce pasos y puso el empate
A los 43 minutos del complemento, el astro argentino Lionel Messi puso el 2-1 del Inter Miami sobre Orlando City.
El golazo de Messi para el 2-1 de Inter Miami
A los 45 minutos, el volante venezolano Telasco Segovia puso el 3-1 del Inter Miami sobre Orlando City.
Telasco Segovia puso la frutilla del postre
