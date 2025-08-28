La confesión de Messi tras su doblete para meter a Inter Miami en la final de la Leagues Cup: "Me sentía con miedo porque..."

Messi fue otra vez figura en Inter Miami, marcó dos goles para llevar al equipo a la final de la Leagues Cup y dejó una frase sincera sobre cómo vivió el derby.

Lionel Messi metió otro doblete clave para Inter Miami y llega entonado para jugar la ultima doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina.

Lionel Messi sigue escribiendo capítulos dorados en Inter Miami. Con un doblete, fue el héroe de la victoria ante Orlando City, que le dio al equipo el pase a la gran final de la Leagues Cup.

Tras el partido, el rosarino se detuvo a hablar con Apple TV y sorprendió con una confesión sobre cómo se sintió dentro de la cancha. “Quería estar desde que volví con Los Angeles Galaxy, pero sentía una molestia y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido porque sabía lo importante que era el rival, un rival muy complicado, que este año nos había ganado los dos partidos que nos enfrentamos”.

Lionel Messi reveló la sensación que lo acompañó en el primer tiempo Lionel Messi tras su doblete ante Orlando City Lionel Messi habló tras su doblete ante Orlando City. Apple TV

Lejos de mostrarse pleno desde el arranque, Messi admitió que jugó con dudas en la primera parte: “La verdad que en el primer tiempo me sentía un poquito con miedo todavía, pero en el segundo me solté un poco más”.

El capitán argentino volvió a demostrar su peso decisivo, apareciendo en los momentos claves para darle vida a un Inter Miami que ahora sueña con un nuevo título internacional.