¿Llega Messi al clásico ante Orlando? El ayudante de Mascherano en Inter Miami dio detalles: "Imagino que va a..."
Inter Miami jugará las semifinales contra Orlando City y la presencia de Messi, que viene arrastrando una lesión muscular, no es segura.
Inter Miami jugará este miércoles las semifinales de la Leagues Cup 2025 ante nada menos que el Orlando City, su clásico rival. El encuentro se disputará a las 21.30 en el Chase Stadium y la gran incógnita es si el conjunto rosa podrá contar o no con su gran estrella y capitán, Lionel Messi.
La Pulga viene arrastrando hace algunas semanas una lesión muscular que le hizo perderse 4 de los últimos 5 partidos de las Garzas, incluidos los cuartos de final frente a los Tigres UANL. La buena señal es que este lunes se reintegró a las prácticas a la par del plantel, aunque su presencia mañana aún no es segura.
Qué dijo el ayudante de campo de Mascherano sobre Lionel Messi
Javier Morales, ayudante de campo de Javier Mascherano, se refirió en las últimas horas al estado del 10: "Jordi Alba y Leo entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido. Por suerte entrenaron y es algo súper positivo. Tenemos que esperar", advirtió.
"Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista", detalló Morales en la misma sintonía, con una mezcla de optimismo y cautela.
Por otro lado, le preguntaron si no apuraron a Messi el pasado sábado 16 de agosto en el partido contra LA Galaxy, en el que jugó el segundo tiempo, pero terminó muy exigido: "No lo creo. Es una decisión conjunta, se habla con el cuerpo médico. Después, hay cosas que pasan que van más allá de la razón. Tratamos que sea lo mejor para el equipo, pero también para el jugador. Sobre todo con un jugador como Leo", apuntó al respecto.