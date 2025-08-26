Estos son los precios de las entradas para ver a Messi ante Venezuela, ¿su último partido oficial en la Argentina?

Puede que no haya confirmaciones, comunicados ni despedidas formales, pero el 4 de septiembre, cuando la Selección argentina reciba a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el Monumental se vestirá de un adiós silencioso, ya que todo indica que será el último partido oficial de Lionel Messi con la Albiceleste en casa.

Clasificada hace rato al próximo Mundial, la Selección se prepara para cerrar las Eliminatorias. El primer encuentro será ante Venezuela, mientras que la segunda fecha los llevará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el 9/9.

La venta de entradas arrancará con una preventa exclusiva este martes a las 17, únicamente con tarjetas American Express. Desde el miércoles a la misma hora, se habilitará la compra para todo el público, siempre de manera online a través de www.deportick.com . También habrá opción de entradas digitales desde las 20 del miércoles vía www.afatickets.com.ar .

El canje de tickets físicos para todos los sectores se realizará en las boleterías del estadio MÁS Monumental entre el sábado 30 de agosto y el miércoles 3 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana.

La demora en la salida a la venta se debió a negociaciones de la AFA con FIFA para reducir una sanción por cantos racistas durante el partido ante Colombia. Por este motivo, la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y organizaciones que promueven la lucha contra la discriminación. Además, la Centenario Alta tendrá una bandera especial para concientizar sobre este tipo de conductas.

"La Asociación del Fútbol Argentino mantiene su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna", afirmó la AFA, que adelantó que se realizarán distintas acciones para concientizar a la parcialidad albiceleste durante el encuentro ante Venezuela.