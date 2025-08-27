La Fórmula 1 reveló cómo es el acuerdo de Franco Colapinto con Alpine y qué pasará en 2026

La Fórmula 1 publicó los vínculos de sus 20 pilotos y sorprendió con el contraste entre los contratos de Gasly y Colapinto en Alpine.

La Fórmula 1 volverá a la acción en Zandvoort y, en la previa, difundió la letra chica de los contratos de los 20 pilotos de la actual grilla. Entre todos los vínculos, el que más llamó la atención fue el de Franco Colapinto en Alpine, con un acuerdo que lo deja en una situación muy distinta a la de su compañero Pierre Gasly.

El informe oficial arrancó con Alpine, dejando en segundo plano a gigantes como Red Bull, Ferrari, McLaren o Mercedes. Y allí apareció el dato que sorprendió: Gasly tiene un "acuerdo plurianual" con un contrato asegurado hasta, al menos, 2026, mientras que Colapinto aparece registrado con un acuerdo “carrera a carrera” para lo que resta de 2025.

Los contratos de Franco Colapinto y Gasly en la Fórmula 1 Contratos Gasly y Colapinto 2025

Los detalles de la llegada de Colapinto a Alpine El contraste generó ruido porque, al momento de su desembarco, el argentino había sido presentado bajo un “acuerdo de varios años”. Su mánager, María Catarineu, explicó en Infobae: “Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado, sería una negociación entre Alpine y ese equipo”. Incluso, negó saber si hubo un pago millonario en la operación, como se rumoreó en torno a los 20 millones de dólares.

Colapinto llegó tras el bajo rendimiento de Jack Doohan, que perdió la butaca después de Miami. Flavio Briatore, figura clave en Alpine, fue tajante al justificar el cambio: “Esperaba más de Doohan, tal vez necesita un descanso”. Desde entonces, el bonaerense mostró solidez pese a no haber hecho pretemporada y logró girar al ritmo de Gasly, a bordo de un auto con claras desventajas respecto a los líderes.