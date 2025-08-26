Las declaraciones de Franco Colapinto que ilusionan a los fanáticos en la previa del GP de Países Bajos

Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana, en medio de expectativas, recuerdos y un importante hito personal.

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras el parate de casi un mes desde el Gran Premio de Hungría, y Franco Colapinto se mostró motivado para afrontar la segunda mitad de la temporada. A pesar de las dificultades desde su desembarco en Alpine, el oriundo de Pilar tiene buenos recuerdos de Zandvoort y grandes expectativas para lo que viene.

Qué dijo Franco Colapinto tras sus vacaciones “Lo pasé genial durante las vacaciones. Pude pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, disfrutando del clima mediterráneo”, declaró el piloto argentino. El lapso sin subirse al auto #43 no fue solo para descansar: “También me concentré mucho en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para volver a la pista y comenzar la segunda mitad de la temporada”, agregó Colapinto.

posteo colapinto El posteo de Franco Colapinto en la previa del GP de Países Bajos. Instagram @francolapinto El bonaerense reconoció el esfuerzo del equipo durante los últimos meses: “El equipo ha trabajado muy duro durante la temporada hasta ahora, algo por lo que estoy agradecido, y todos se merecían un descanso. Ahora nos centramos en las dos últimas rondas de la temporada europea antes de empezar una serie de carreras fuera de Europa”.

Sobre el desafío que se viene, Colapinto recordó su trayectoria juvenil en equipos neerlandeses: "Los Países Bajos son un lugar muy querido para mí, ya que pasé la mayor parte de mi carrera manejando para Van Amersfoort Racing y MP Motorsport. Me gusta mucho Zandvoort como circuito. De hecho, hice pruebas allí a principio de este año con el equipo en el coche 2023 durante nuestro programa TPC, uno de mis primeros con Alpine".

Además, el piloto señaló un hito personal: “Este fin de semana también se cumple un año desde mi debut en la Fórmula 1, así que es muy especial. Ha sido una montaña rusa desde entonces, con muchos altibajos, pero todo para mejor, en mi desarrollo. El clima parece bastante variado, así que buscaremos aprovechar cualquier oportunidad que se presente para lograr un resultado positivo al reanudar la temporada”.