Fórmula 1 2026: tras el anuncio de Cadillac, cuáles son los seis asientos que aún no tienen dueño

Aunque Cadillac ya aseguró a Sergio Pérez y Valtteri Bottas para 2026, todavía hay seis asientos sin confirmar en la parrilla de la Fórmula 1.

El anuncio de Cadillac al confirmar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares para la temporada 2026 no despejó todas las dudas del mercado en la Fórmula 1: seis asientos todavía permanecen sin dueño y los nombres que suenan para ocuparlos varían entre promesas jóvenes, talentos consolidados e incluso apuestas que podrían redefinir la grilla.

Mercedes: dos lugares abiertos y muchas conversaciones En Mercedes la situación está más abierta de lo esperado. Tanto George Russell como Kimi Antonelli finalizan contrato al término de 2025. Toto Wolff, conocido por no precipitarse en la firma de acuerdos largos, mantiene varias cartas en la mano. Incluso se habló de conversaciones con el entorno de Max Verstappen, aunque el neerlandés decidió permanecer en Red Bull para evaluar el panorama tras la llegada de las nuevas regulaciones técnicas.

george russell El contrato de George Russell con Mercedes finaliza este año. Shutterstock Russell fortaleció su posición al declarar que no tiene “nada de qué preocuparse”, mientras que Antonelli encara un reto mayor. Pese a su talento, un mal 2025 podría debilitar su continuidad. Sin embargo, Wolff invirtió demasiado en su desarrollo como para descartarlo pronto. Entre los “improbables” figura Mick Schumacher, mientras que Frederik Vesti parece tener su destino ligado a la Fórmula E.

Red Bull y Racing Bulls: un efecto dominó El imperio Red Bull mantiene más incertidumbres que certezas. Solo Verstappen tiene contrato garantizado, lo que deja tres asientos bajo discusión. Yuki Tsunoda continúa en la cuerda floja, víctima de un esquema que suele cargar culpas sobre el segundo piloto. En medio del receso estival circularon rumores sobre un posible desembarco de Álex Palou, aunque el propio piloto y su entorno los desmintieron rápidamente.

Isack Hadjar y Liam Lawson completan la lista de candidatos. Hadjar sorprendió con actuaciones convincentes en Racing Bulls, pero no desea un ascenso inmediato al equipo principal. Lawson, en cambio, busca reconstruir su carrera tras su fugaz paso por Red Bull, aunque sigue sin recuperar la confianza perdida.