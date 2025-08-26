La reacción de Franco Colapinto tras confirmarse la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1

La Fórmula 1 vivió una jornada de gran repercusión con la confirmación del regreso de Sergio “Checo” Pérez a la máxima categoría. Y, en medio del fervor por la noticia –esperada por muchos-, la reacción del argentino Franco Colapinto no pasó desapercibida.

Tras quedar marginado durante un año luego de su salida de Red Bull, el piloto mexicano fue anunciado como una de las piezas clave del nuevo equipo Cadillac , que debutará en 2026. El argentino Franco Colapinto , actual corredor de Alpine, fue uno de los primeros en reaccionar con un entusiasta “Vamos checoooooo” en sus redes sociales.

El proyecto de Cadillac , respaldado por General Motors y TWG Motorsports, apunta a ser competitivo desde su llegada a la parrilla. Pérez compartirá equipo con Valtteri Bottas, en lo que promete ser una dupla de experiencia y carácter para afrontar el desafío de una escudería que se construye desde cero.

El propio Checo confirmó la noticia mediante un video en redes sociales, en el que hizo referencia a su identidad y a sus raíces: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones”.

El mexicano se mostró entusiasmado con esta nueva etapa. “Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto”, expresó en un comunicado.

Más adelante, destacó la magnitud del desafío: “Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es una leyenda del automovilismo estadounidense, y ayudar a llevar una compañía tan fantástica a la Fórmula 1 es una enorme responsabilidad, una que confío en asumir”.

Checo Pérez y Valeteri Bottas Valtteri Bottas y Checo Pérez, los elegidos por Cadillac. @Cadillac_F1

Finalmente, agregó: “Contamos con el apoyo de todo el continente y queremos que todos se sientan orgullosos. Con el respaldo de TWG Motorsports y General Motors, el equipo Cadillac de Fórmula 1 está creciendo desde cero y creando una cultura basada en la innovación y el rendimiento”.

Colapinto vuelve a la acción

Mientras celebra el regreso de Pérez, Franco Colapinto se prepara para su propio desafío. El piloto argentino retomará la competencia este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, tras el receso de verano, con el objetivo de seguir consolidando su lugar en Alpine.