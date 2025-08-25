La fuerte advertencia de un expiloto de la Fórmula 1 sobre el futuro de Colapinto en Alpine: "Es una alarma""

El ex Fórmula 1 analizó el presente de Franco Colapinto en Alpine y dejó una frase que reaviva las dudas sobre su continuidad en la escudería francesa.

Gran parte de la decisión sobre la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 depende de Flavio Briatore.

La Fórmula 1 se prepara para volver tras el parate más largo de la temporada y una de las grandes incógnitas pasa por Alpine. La escudería francesa tuvo un arranque flojísimo y necesita repuntar para no seguir en el fondo del Campeonato de Constructores. En ese contexto, la continuidad de Franco Colapinto no pasa desapercibida.

El argentino, que reemplazó hace unos meses a Jack Doohan, todavía no sumó puntos, aunque su rendimiento fue creciendo y logró acercarse en tiempos a Pierre Gasly. Pese a eso, en Europa se especula con que su futuro en el equipo no está asegurado.

Juan Pablo Montoya, que conoce como pocos el mundo de la F1, fue consultado por el presente del bonaerense y dejó una frase fuerte. "¿Si Franco va a seguir en Alpine en 2026? Es una buena pregunta. Yo siempre dije que a Paul Aron le debían dar una chance y en el test de Hungría fue el más rápido. Eso es una alarma para Alpine, como diciendo: 'Hay que mirar otras opciones'. Eso lo puede complicar a Franco", advirtió en el podcast de AS.

El colombiano también se refirió al choque que tuvo Colapinto en una prueba privada. “Creo que Franco está haciendo un buen año y, sobre el choque en los test... todos nos hemos estrellado alguna vez, no es grave”, aclaró.