El sorpresivo e inesperado mensaje de la Fórmula 1 sobre Franco Colapinto: "Es evidente"

La Fórmula 1 publicó un mensaje especial sobre el argentino en sus redes oficiales durante el receso de verano europeo.

En pleno receso de la Fórmula 1 por el verano europeo, Franco Colapinto se convirtió en protagonista gracias a un reconocimiento oficial de la propia categoría. A través de sus redes sociales, la F1 publicó un mensaje destacando las cualidades de cada uno de sus pilotos y, al hablar del argentino, los elogios no tardaron en llegar.

En el posteo se repasa que Colapinto, tras su experiencia en nueve carreras con Williams en 2024, regresó al campeonato este año al incorporarse a Alpine en reemplazo de Jack Doohan desde el Gran Premio de Emilia-Romaña. Aunque todavía no logró sumar puntos con la escudería francesa, la publicación resalta que siempre se mantuvo competitivo y sin alejarse del rendimiento de su compañero Pierre Gasly.

“La velocidad natural de Franco es evidente. Su objetivo es transformar esa experiencia en puntos mientras trabaja en consolidarse en la parrilla de cara a 2026”, detallaron desde la cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1. El mensaje se enmarca dentro de una serie de posteos destinados a acercar al público a cada piloto durante la pausa de mitad de temporada.

Mirá el posteo de la Fórmula 1 colapinto f1 Franco Colapinto recibió un gran reconocimiento de la F1 en pleno receso de verano. Instagram Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto El regreso a la pista para Franco Colapinto será el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, que comenzará el viernes 29 de agosto con los entrenamientos y continuará el domingo 31 a las 10 de la mañana (hora argentina) con la carrera principal. Será una oportunidad clave para que el piloto de Pilar busque sus primeros puntos con Alpine y reafirme la confianza que ya despierta en el mundo de la Fórmula 1.