La dura sanción que deberá cumplir Valtteri Bottas en su regreso a la Fórmula 1

Valtteri Bottas, quien será confirmado como nuevo piloto de Cadillac, deberá cumplir con una sanción que le impuso la FIA de cara al primer GP del 2026.

El pasado miércoles por la mañana, el medio RacingNews 365 confirmó la noticia de que Valtteri Bottas, piloto reserva de Mercedes y quien había estado en la órbita de Alpine para reemplazar en un futuro a Franco Colapinto, será nuevo corredor de Cadillac Motorsport.

El escandinavo que llegó a la Fórmula 1 en 2012 de la mano de Williams Racing y consiguió 10 victorias, 67 podios y 20 pole positions en 246 presentaciones, se quedó sin butaca para este temporada, pero ahora volverá a subirse a un monoplaza y competir en el Gran Circo de la mano del equipo que estará bajo las órdenes de Graeme Lowdon.

La sanción que deberá cumplir Valtteri Bottas en su regreso a la F1 Sin embargo, en lo que podría ser su regreso a la Máxima, el finlandés tendrá que afrontar una sanción que le aplicó la FIA en el Gran Premio de Abu Dabi 2024. En esa carrera, la última que corrió Valtteri antes de perder su asiento, tuvo una fuerte colisión con Kevin Magnussen de Haas, que resultó en su retiro de la carrera.

Bottas largará primero el Gran Premio de Brasil. Foto: @F1 Valtteri Bottas deberá cumplir con una sanción de cinco puestos en su vuelta a la F1. Foto: @F1 Ante ello, los comisarios de pista decidieron sancionarlo con cinco puestos en la parrilla de cara a la próxima carrera, pero como no volvió a competir en el Gran Circo, esa sanción aún sigue vigente por lo que en caso de que se sume al equipo de General Motors, Valtteri Bottas iniciará la temporada 2026 (GP de Bahréin) con este castigo.