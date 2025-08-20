Franco Colapinto sorprendió con un gesto hacia Mastantuono en su debut en el Real Madrid

Colapinto disfrutó del partido en el Bernabéu y compartió un mensaje especial en redes sociales para el juvenil ex River.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid tuvo un condimento especial: entre los miles de espectadores en el Santiago Bernabéu estuvo presente Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, quien sorprendió al enviarle un mensaje de aliento en sus redes sociales para acompañar este momento histórico en la carrera del joven futbolista.

Mastantuono, ex River Plate, ingresó a los 68 minutos en la ajustada victoria del conjunto merengue frente a Osasuna, por la primera fecha de LaLiga. La presencia de Colapinto no pasó desapercibida, ya que el piloto aprovechó el parate de la Fórmula 1 para disfrutar del partido en Madrid y compartir su entusiasmo con sus seguidores.

En el preciso instante en que el cuarto árbitro levantó el cartel para señalar el ingreso del juvenil, el piloto de Alpine publicó una historia en Instagram: “¡A la cancha, pa! ¡Daleeee!”, acompañada de banderas argentinas y un video del momento. El gesto reflejó su costado futbolero y su apoyo a otro deportista argentino destacado, más allá de que Colapinto es confeso hincha de Boca.

El mensaje de Franco Colapinto a Mastantuono Franco Colapinto, presente en el Bernabéu apoyando a Mastantuono Franco Colapinto se encuentra en medio del receso en el calendario de la Fórmula 1, que se reanudará el último fin de semana de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, donde intentará sumar sus primeros puntos de la temporada. Mientras tanto, el piloto de Pilar disfruta de su pasión por el fútbol y de los logros de sus compatriotas en el exterior.