En vivo: Colapinto perdió un lugar y está en el puesto 14° en el Gran Premio de Australia

Se viene la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. A partir de la 1:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine largará desde la posición 14° en el Gran Premio de Australia debido al insólito accidente de Oscar Piastri en la previa del GP y el abandono de Nico Hulkenberg. En su segundo año como corredor de la escudería francesa buscará sumar sus primeros puntos.