En vivo: Colapinto perdió un lugar y está en el puesto 14° en el Gran Premio de Australia
Franco Colapinto fue superado por Liam Lawson y descendió un puesto. Ahora se encuentra en la posición 14°.
Se viene la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. A partir de la 1:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine largará desde la posición 14° en el Gran Premio de Australia debido al insólito accidente de Oscar Piastri en la previa del GP y el abandono de Nico Hulkenberg. En su segundo año como corredor de la escudería francesa buscará sumar sus primeros puntos.
El argentino se aprovechó de las paradas de Lawson y Sainz. Está a ocho segundos de Albon, que paró pero mantuvo el 12° lugar.
El piloto británico de Mercedes superó a Lewis Hamilton antes de que este ingresara a los boxes. Ante ello, su compañero de equipo también recuperó el 2° lugar.
¡RUSSELL SUPERÓ A HAMILTON Y ES NUEVAMENTE LÍDER DE LA CARRERA!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6inMytYcSP— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
El argentino, que paró a poner gomas duras nuevas durante el primer VSC, se lo dijo a su ingeniero pero por ahora sigue en carrera, en el puesto 15° y a 13 segundos de Lawson, tras superar a Pérez.
Con daño en el Cadillac, el finlandés está fuera de carrera. ¿Parará ahora Ferrari a sus pilotos?
Y SE SIGUEN SUMANDO LOS ABANDONOS: se quedó el Cadillac de Valtteri Bottas, que es el quinto piloto que queda OUT de la carrera. ¡Y no llegamos a las 20 vueltas!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CVqPF6lDyD— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
HASTA ACÁ LLEGÓ FERNANDO ALONSO: tras 15 vueltas, abandonó y fin de la carrera para el español.#AusGP | Toda la temporada de #F1 por pic.twitter.com/Ojrv8l9tlo— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
El francés sufrió un problema en su motor y tuvo que abandonar en su estreno como piloto de Red Bull.
OTRO ABANDONO EN MELBOURNE: problemas en el motor de Hadjar, que queda OUT de la carrera. ¡Hay Virtual Safety Car!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/clGW0WtELT— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
¡CÓMO SE SALVÓ!Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.Mirá la #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uPYKk355bA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026
Franco Colapinto ganó una nueva posición al superar al bicampeón del mundo, quien no viene mostrando un buen ritmo con su Aston Martin.
LAP 7/58: Franco makes his way past ALO Next car is SAI - +1.2s ahead. pic.twitter.com/wx41yTYuLm— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 8, 2026
El modo overtake, tal como prometía la FIA, permite ver un arranque de liderazgo intercambiable entre el monegasco y el inglés.
¡NUEVO CAMBIO DE LÍDER! Leclerc volvió a pasar a Russell y recupera el liderazgo de la carrera. ¡Qué comienzo!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BvZrqgcjDa— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
El piloto de Mercedes superó al de Ferrari y recuperó el liderazgo del Gran Premio de Australia.
NO LE DURÓ MUCHO: Russell superó a Ferrari y vuelve a ser líder de la carrera.#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DRpK2VfJeA— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
El piloto argentino fue superado por Bottas, Sainz y Verstappen y cayó hasta el puesto 17°. Por su parte, Pierre Gasly voló y logró adelantar varias posiciones para meterse 9°.
El piloto monegasco de Ferrari se comió a Hadjar, Antonelli y Russell y tomó el liderato del Gran Premio de Australia.
¡ESPECTACULAR LARGADA DE LECLERC! El monegasco y un inicio brillante, para tomar el liderazgo de la carrera.#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S36lxI3Rra— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
Abandono de Hulkenberg… y esto apenas comienza pic.twitter.com/ays2hnuIHj— F1 México (@GF1MX) March 8, 2026
How we line up for the Grand Prix... Here is the provisional starting grid for Sunday #F1 #AusGP pic.twitter.com/KanLRE24Lj— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
¡¡NADIE ESPERABA UN COMIENZO DE TEMPORADA ASÍ!! ¡¡PIASTRI CHOCÓ EN LA VUELTA DE CALENTAMIENTO Y DESTRUYÓ POR COMPLETO SU MCLAREN!!#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eLLZqCqXxW— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026
