Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Australia.
En vivo: Colapinto perdió un lugar y está en el puesto 14° en el Gran Premio de Australia

Franco Colapinto fue superado por Liam Lawson y descendió un puesto. Ahora se encuentra en la posición 14°.

Se viene la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 para Franco Colapinto. A partir de la 1:00 (hora de Argentina), el piloto de Alpine largará desde la posición 14° en el Gran Premio de Australia debido al insólito accidente de Oscar Piastri en la previa del GP y el abandono de Nico Hulkenberg. En su segundo año como corredor de la escudería francesa buscará sumar sus primeros puntos.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto gana posiciones por el VSC y sube al puesto 13

El argentino se aprovechó de las paradas de Lawson y Sainz. Está a ocho segundos de Albon, que paró pero mantuvo el 12° lugar.

Russell retoma el liderato y Antonelli el 2° lugar

El piloto británico de Mercedes superó a Lewis Hamilton antes de que este ingresara a los boxes. Ante ello, su compañero de equipo también recuperó el 2° lugar.

Colapinto informa problemas de potencia

El argentino, que paró a poner gomas duras nuevas durante el primer VSC, se lo dijo a su ingeniero pero por ahora sigue en carrera, en el puesto 15° y a 13 segundos de Lawson, tras superar a Pérez.

Se quedo Bottas y un nuevo VSC

Con daño en el Cadillac, el finlandés está fuera de carrera. ¿Parará ahora Ferrari a sus pilotos?

Abandono de Fernando Alonso y Colapinto sube al 16° lugar

Abandono de Hadjar y VSC

El francés sufrió un problema en su motor y tuvo que abandonar en su estreno como piloto de Red Bull.

Franco Colapinto recibió un Stop and Go por una infracción en la largada y cayó al último lugar

Colapinto superó a Fernando Alonso y se ubica 15°

Franco Colapinto ganó una nueva posición al superar al bicampeón del mundo, quien no viene mostrando un buen ritmo con su Aston Martin.

Leclerc recupera, Russell ataca y la punta está emocionante

El modo overtake, tal como prometía la FIA, permite ver un arranque de liderazgo intercambiable entre el monegasco y el inglés.

Russell lo pasó a Leclerc y retomó el liderazgo de la carrera

El piloto de Mercedes superó al de Ferrari y recuperó el liderazgo del Gran Premio de Australia.

Colapinto perdió 3 lugares y se ubica 17°

El piloto argentino fue superado por Bottas, Sainz y Verstappen y cayó hasta el puesto 17°. Por su parte, Pierre Gasly voló y logró adelantar varias posiciones para meterse 9°.

Tremenda largada de Leclerc

El piloto monegasco de Ferrari se comió a Hadjar, Antonelli y Russell y tomó el liderato del Gran Premio de Australia.

Nico Hulkenberg, otro que abandona antes del comienzo del GP de Australia

La grilla de salida del GP de Australia

El insólito choque de Oscar Piastri en la previa del GP de Australia

