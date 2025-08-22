Angustiado, Marcos Rojo liquidó a Russo y reveló una charla con el DT de Boca: "Me dijo algo que es muy duro"

Marcos Rojo rompió el silencio y contó detalles exclusivos de la fuerte discusión que tuvo con Miguel Ángel Russo que decretó el fin de su ciclo en Boca.

Marcos Rojo dio un largo y extendido discurso sobre lo que fue su ida de Boca y reveló cuáles fueron los motivos que decantaron en su salida del club. En ese sentido, el actual defensor de Racing disparó munición gruesa contra Miguel Ángel Russo y reveló la lapidaria frase con la que el entrenador le dijo que no iba a tenerlo en cuenta.

El futbolista de 35 años contó que esa charla con el DT se dio en Estados Unidos, cuando el plantel estaba en plena preparación para el Mundial de Clubes. "Le pregunté a Miguel si me iba a tener en cuenta y me dijo que no, que ya no iba a contar conmigo. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir", fue la introducción de Rojo en una nota con F90, programa de ESPN.

Marcos Rojo destrozó a Russo: los detalles de la charla que decretó su salida de Boca Al instante, el ex Estudiantes tomó agua, y con una voz entrecortada, expresó el fuerte comentario que le soltó el técnico en ese momento: "Me dijo que no tenía la edad y que ya no podía jugar a ese nivel. Le dije que perfectamente lo entendía, que si él contaba con Ayrton (Costa) o con quién sea yo lo aceptaba, iba a seguir entrenando y tirando para adelante hasta el último día", confesó el zaguero.

Por la misma línea, Rojo ilustró cuál fue su siguiente reacción ante lo expresado por Russo: "Le dije que cuando llegáramos a Argentina las cosas las quería arreglar y quería salir porque me sentía muy bien, estaba en muy buena forma y había terminado muy bien el torneo".

Marcos Rojo reveló la fuerte charla que tuvo con Russo en pleno Mundial de Clubes. Marcos Rojo reveló la fuerte charla que tuvo con Russo en pleno Mundial de Clubes. Video: ESPN El cortocircuito final, la previa al partido ante Auckland City Además, el defensor contó cómo fue la secuencia completa después de que Costa se lesionara en el segundo partido ante Bayern Múnich: "Russo me pregunta cómo estaba, le digo que bien, que estaba para jugar y si me quería poner podía contar conmigo. Entrené con los titulares para integrar el equipo y al otro día cuando vamos a la charla me dejó afuera". A lo que agregó: "No dije nada, seguí entrenando y contra Auckland estaba medio cargado del cuádriceps, por lo que le pido a los médicos no entrenar porque no me sentía al 100%. No quería arriesgar porque iba a jugar con Auckland porque Ayrton no estaba bien y Pellegrino recién llegaba".