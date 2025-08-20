Tras su expulsión en Copa Libertadores, por qué Marcos Rojo no podrá jugar hasta fines de septiembre

Marcos Rojo fue expulsado en la vuelta ante Peñarol y estará al margen al menos hasta fines del mes próximo.

La expulsión de Marcos Rojo en la Copa Libertadores alteró los planes de Racing, que no podrá contar con el defensor hasta fines de septiembre. El ex Boca, que recibió la tarjeta roja en el triunfo 3-1 frente a Peñarol, quedará inactivo por más de un mes y su regreso está condicionado por la sanción que le imponga la Conmebol.

Rojo, que fue reemplazado en la serie de octavos por Nazareno Colombo, fue expulsado cuando ya estaba en el banco tras un cruce con la terna arbitral. Esa situación implica que deberá cumplir al menos una fecha de suspensión, aunque podría extenderse a dos partidos, lo que afectaría su participación en los cuartos de final contra Vélez.

El inconveniente se agrava porque el defensor solo puede jugar Copa Libertadores y Copa Argentina, ya que fue inscripto fuera del plazo para el torneo local. Así, no tendrá actividad oficial hasta el 24 de septiembre, cuando Racing dispute la vuelta ante Vélez, o bien en el cruce copero nacional, donde espera rival entre River y Unión.

Su inactividad no es un detalle menor: Rojo llegó a la Academia tras varios meses sin jugar, ya que su último partido con Boca fue ante Lanús y después quedó marginado por cuestiones disciplinarias. En Racing, además, su contrato incluye cláusulas de productividad que requieren minutos en cancha.