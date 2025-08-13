La polémica justificación de Diego Milito sobre la imposibilidad de inscribir a Rojo en la Liga Profesional: "Lo sabíamos perfectamente"

Tras el debut de Marcos Rojo en Racing, Diego Milito finalmente se expidió sobre por qué no lo pudieron anotar en la Liga Profesional de Fútbol.

El de Marcos Rojo fue uno de los fichajes más resonantes del fútbol argentino para el segundo semestre del 2025. Con él, Racing sumó un refuerzo de jerarquía fundamental para pelear por títulos importantes como la Copa Libertadores, en la que este martes tuvo su debut en el partido de ida de octavos contra Peñarol en Uruguay.

Sin embargo, más allá de la competencia internacional y la Copa Argentina, no podrán contar con él para la Liga Profesional de Fútbol, el principal torneo en cuanto a cantidad de partidos, por lo que perderá mucho rodaje. Esto se debió a un supuesto error administrativo de la dirigencia a la hora de inscribirlo, ya que cuando lo hicieron había vencido el plazo preestablecido.

Marcos Rojo camiseta Racing Marcos Rojo ya tuvo su debut con la camiseta de Racing. @RacingClub Diego Milito rompió el silencio Finalmente, tras varios días de versiones cruzadas y en los que se habló de un "papelón" dirigencial, Diego Milito rompió el silencio y dejó una polémica justificación: "Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", dijo este miércoles en diálogo con Radio La Red. Una afirmación que no va de la mano con la reacción de asombro y dudas que hubo en la dirigencia de Racing el viernes a la noche, cuando se supo que el ex Boca no podría jugar en el torneo Clausura.

"Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación", insistió el Príncipe. Y agregó: "Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho".