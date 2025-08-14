Se cayó el amistoso contra México y la Selección argentina busca rivales para la gira de octubre

La Selección argentina jugará en Estados Unidos dos duelos de preparación para el Mundial 2026. México iba a ser uno de los contrincantes, pero se dio de baja.

La Selección argentina disputará dos amistosos entre el 8 y 14 de octubre, a modo preparación para el Mundial 2026, con sedes confirmadas en Chicago y Nueva Jersey. En un principio, un rival iba a ser México, pero como ya tenía pautados otros compromisos para esa fecha, desestimaron este duelo ante Argentina. En consecuencia, la AFA busca un nuevo contrincante.

Lo que si está claro es que al conjunto comandado por Lionel Scaloni le espera un segundo semestre cargado de acción. El entrenador del combinado nacional quiere que los jugadores lleguen en óptimas condiciones y con el mayor rodaje posible para la próxima cita mundialista, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México.

Los compromisos de la Selección argentina en 2025 Selección Argentina Argentina debe jugar aún 6 partidos más en lo que queda del año entre Eliminatorias y amistosos. Fotobaires En primer lugar, afrontará en septiembre los dos partidos restantes de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, con la clasificación y el primer puesto asegurados, por lo que ambos cruces servirían para probar aquellos futbolistas que podrían completar la nómina para la Copa del Mundo.

Más adelante, dirá presente en suelo estadounidense, más precisamente en Chicago y Nueva Jersey, para disputar dos partidos amistosos con rival a confirmar ante la negativa de la Selección de México.

Por último, la Selección argentina tendrá en noviembre dos encuentros programados ante Angola y Qatar, ambos en condición de visitante. Tras los enfrentamientos, el elenco albiceleste prestará completa atención al sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Las Vegas.