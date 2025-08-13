El sentido mensaje del Cuti Romero tras la derrota del Tottenham ante el PSG en la Supercopa de Europa: "Nos hará más fuertes"
Al Tottenham se le escapó el título de manera insólita en los penales ante tras ir ganando 2-0 hasta el minuto 84. Cristian Romero fue capitán y anotó un gol.
Este miércoles, el Tottenham de Cristian Romero perdió de manera increíble en los penales la Supercopa de Europa contra el Paris Saint-Germain. En un encuentro que ganaba cómodamente por 2-0 hasta el minuto 84, se lo empataron de manera agónica en tiempo de descuento, para luego caer en la definición desde los doce pasos por 4-3.
Este fue un más que duro revés para el elenco de Londres, que en un duelo en el que no era para nada favorito, estaba jugando muy bien y era un justo vencedor. Pero, de manera inesperada, todo se le vino abajo en un abrir y cerrar de ojos y se le terminó escapando un título que ya casi tenía en las manos.
El posteo de Cristian Romero tras la caída del Tottenham
El Cuti, que marcó de cabeza el segundo tanto de los Spurs a los 3' del complemento, fue de los jugadores que más compungidos se mostraron una vez consumada la derrota. Así lo manifestó con un breve pero sentido mensaje en sus redes sociales: "Duele perder así, sin duda, pero nos hará más fuertes como equipo. Trabajaremos y lucharemos para revivir estos momentos juntos", comienza su posteo.
Luego felicitó al PSG por la consagración y le dedicó unas palabras a los hinchas: "Agradecido a todos los fanáticos por el increíble apoyo en el camino hoy. Nos vemos en casa el sábado, familia", sentenció el central cordobés, que para esta nueva temporada 2025/26, tras la salida de Heung-min Son, fue decretado capitán del equipo.
La racha del Cuti Romero que se quebró
La de hoy fue la primera derrota en finales en la carrera del Cuti Romero. Anteriormente había jugado cinco y las había ganados todas. Las primera cuatro fueron con la Selección argentina: la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar en 2022, y la Copa América 2024. La última había sido con el Tottenham, algunos meses atrás en la Europa League contra Manchester United. En la Supercopa ante el París, se cortó su invicto.