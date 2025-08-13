Cuti Romero anotó para Tottenham, pero PSG lo empató, se impuso en los penales y es supercampeón europeo

Cristian Romero convirtió el 2-0 de los Spurs sobre el París, que logró igualarlo 2-2 en tiempo de descuento y después se impuso 4-3 en la tanda.

Tras el traspié en la final del Mundial de Clubes y el escándalo con Gianluigi Donnarumma. el París Saint-Germain de Luis Enrique se repuso y se consagró campeón de la Supercopa de Europa en los penales ante el Tottenham de Cristian Romero tras igualar 2-2 en los 90 minutos.

El Cuti convirtió a los 3 minutos del segundo tiempo el 2-0 de los Spurs, que se habían puesto en ventaja a los 39' del primero de la mano de Micky van de Ven. Sin embargo, a pesar de que la victoria del cuadro londinense parecía segura, el elenco francés logró remontar cerca del cierre.

Así fue el gol del Cuti para poner el 2-0 del Tottenham El gol del Cuti Romero en la Supercopa de Europa El gol del Cuti Romero en la Supercopa de Europa<> Paris Saint-Germain lo igualó sobre el final A los 85 minutos, Kang-in Lee convirtió el descuento (1-2) del PSG, volviendo así a meter a su equipó en partido. Y cuando ya se moría el encuentro, en el último minuto de descuento, Gonçalo Ramos marcó la igualdad de manera agónica.

¡¡¡LOCURA TOTAL EN UDINE!!! GONCALO RAMOS EMPATA LA SUPERCOPA. PSG 2-2 TOTTENHAM.



La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IMrcxstpAX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025 Ya en los penales, para el Tottenham fallaron sus disparos Mathys Tel y Van de Ven. Para los parisinos, que comenzaron en desventaja por el fallo de Vitinha, marcó el resto de sus definiciones y, con el acierto de Nuno Mendes, sellaron la victoria por 4-3.