Escándalo en el PSG: Luis Enrique explicó por qué se deshizo de Donnarumma y el arquero le respondió en redes

El París Saint-Germain viene de tener el mejor año de su historia, en el que salió campeón de la Ligue 1, la Copa de Francia y ganó su primera Champions League. Pero a días de dar inicio a una nueva temporada, se generó una inesperada ruptura con una de su principales figuras: Gianluigi Donnarumma .

El arquero italiano fue una pieza clave en la obtención del campeonato de Europa con actuaciones heroicas en los playoffs, especialmente en las llaves contra Liverpool en octavos y Aston Villa en cuartos. De manera sorpresiva, Luis Enrique decidió borrarlo de la lista para la Supercopa ante Tottenham que se jugará este miércoles, tras lo cual, de manera sorpresiva, se supo que el 1 dejaría el club en este mercado.

Ante el shock que generó la noticia, el DT español se expidió al respecto y explicó por qué tomó esa determinación: "Así es la vida de los futbolistas de élite. Son decisiones que debemos tomar y de las que soy 100% responsable. Son decisiones que tienen que ver con el perfil que necesita mi equipo", apuntó este martes en conferencia de prensa.

"Gigio es uno de los mejores arqueros del mundo, y como persona es aún más excepcional. Sin embargo, ahora en mi PSG necesito un portero con características diferentes; por eso hemos fichado a Lucas Chevalier", sentenció el entrenador, que le confió la defensa del arco al guardameta francés de 23 años proveniente del Lille.

Pero Donnarumma no se quedó callado y le respondió a Luis Enrique en su cuenta de Instagram: "Desde el primer día que llegué, lo di todo, dentro y fuera del campo, para ganarme el lugar y defender con orgullo. Lamentablemente, alguien ha decidido que ya no podré formar parte de este grupo y contribuir a los éxitos del equipo. Y una decisión que me deja decepcionado y amargado", señaló, manifestando su enojo con la postura del DT.

Y concluyó su descargo con un mensaje para los hinchas del PSG: "Espero tener todavía la oportunidad de mirar a los ojos de los fanáticos del Parque de Los Príncipes y saludarlos como se merecen. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y afecto han significado el mundo para mí y nunca los olvidaré. Siempre llevaré en mi corazón el recuerdo de las emociones vividas, de las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa".