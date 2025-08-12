El cambio clave de la FIFA en su reglamento que es un duro golpe para las SAD en el fútbol

En las últimas horas, la FIFA hizo modificaciones en su reglamento que afectaron seriamente a las Sociedades Anónimas Deportivas.

La FIFA anunció un cambio en su reglamento que afectó a las SAD Foto: Archivo

Las SAD (Sociedad Anónimas Deportivas) es un tema que estuvo en discusión durante el último tiempo en el fútbol argentino. Sin embargo, tanto los hinchas como los clubes se negaron contundentemente a estas propuestas que fueron impulsadas por el presidente de la nación, Javier Milei.

En las últimas horas, la FIFA, el organismo regulador del fútbol a nivel mundial, anunció un cambio clave en su reglamento y que significó un duro revés para las SAD en el deporte: prohibió las transferencias entre futbolistas que pertenezcan a un mismo grupo empresarial.

La FIFA anunció cambios en su reglamento que afectaron a las SAD Según explicó la FIFA, la reglamentación persiste en tres objetivos: evitar el acaparamiento de futbolistas, fomentar contratos de mayor duración y garantizar una mayor estabilidad para los jugadores. A su vez, esta nueva norma también se suma a la del artículo 10 del Reglamento sobre el Estatuto y la transferencia de jugadores en la que todos los equipos que pertenecen a un grupo empresarial podrán ceder a un máximo de 6 jugadores por temporada a otro elenco.

Gianni Infantino postuló un nombre para que sea el DT de Boca. Foto: FIFA Gianni Infantino se entusiasmó con la idea: ¿se viene un Mundial de Clubes en Sudamérica?. Foto: FIFA FIFA Con esta disposición, el organismo pretende restringir las transferencias dentro del mercado local entre clubes que pertenecen al mismo grupo propietario, una práctica que se ha vuelto más común en los últimos años y que facilitaba el traspaso ágil de futbolistas entre entidades con un dueño en común.

Por su parte, también obligará a los grupos empresariales (City Football Group, Grupo Pachuca, Eagle Football Club y Red Bull) a rediseñar sus estrategias deportivas y comerciales, afrontando negociaciones externas para sumar refuerzos o apostando con más fuerza a sus canteras.